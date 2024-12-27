Україна впроваджує держстандарт допомоги особам з ігровою залежністю

20 грудня набрав чинності Державний стандарт соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю, який затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 8 жовтня 2024 року. Новий стандарт був розроблений ГС «Центр відповідальної гри» (RGC) спільно з органами державної влади, науковою та громадською спільнотою. Ознайомитись з документом можна за посиланням.

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«Прийнятий Міністерством соціальної політики України стандарт є важливим кроком в допомозі людям, які зіткнулися з проблемою ігрової залежності, та членам їхніх сімей. Цей документ вперше в українській практиці регламентує порядок надання соціальних послуг особам з ігровою залежністю. Він включає інноваційні методи роботи, засновані на наукових дослідженнях, а також враховує соціальний аспект проблеми, передбачаючи комплексний підхід до реабілітації», — зазначила директорка Центру відповідальної гри Ольга Ісаєва.

Зусилля RGC у розбудові дієвої системи запобігання ігровій залежності розпочалися майже два роки тому, коли в лютому 2023 року стартувало національне дослідження ігрової залежності під егідою МОЗ за участі провідних науковців, соціологів і лікарів та за підтримки соціально відповідального бізнесу.

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На основі даних, отриманих в ході дослідження RGC, було розроблено критерії патологічної та проблемної ігрової поведінки, а також створено інструменти для раннього виявлення ризиків залежності. У березні 2023 року в Києві також відбулося відкриття першого Центру соціально-психологічної підтримки «Простір життя», який став пілотною платформою для впровадження нових методик допомоги та успішно працює й дотепер.

Держстандарт став логічним продовженням цієї роботи. Головним меценатом проєкту «Впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності» виступила компанія FAVBET, що стало прикладом ефективної співпраці держави, громадськості та соціально відповідального бізнесу.

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«Основна мета проєкту — не лише боротьба з уже наявною залежністю, а й профілактика, своєчасне виявлення груп ризику та надання кваліфікованої підтримки всім, хто її потребує. Як відповідальний бізнес та легальний оператор розваг, FAVBET продовжуватиме співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами для впровадження в Україні кращих світових стандартів турботи про безпеку та добробут гравців», — кажуть у FAVBET.

У 2025 році команда Центру відповідальної гри планує продовжити розпочату роботу. Пріоритетними завданнями стануть повноцінний запуск системи соціальних послуг, навчання фахівців сучасних методик діагностики, консультування та реабілітації, а також розширення мережі центрів підтримки за зразком «Простору життя».

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Раніше повідомлялося, що за підтримки Favbet Foundation патронатна служба ССО «Кревні» започаткувала інноваційну програму реабілітації «РЕСТАРТ».

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