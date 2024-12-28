Уряд погодив звільнення двох голів ОВА: в яких областях будуть нові очільники

Другий день поспіль Кабмін займається кадровими питаннями. І якщо вчора було прийнято рішення про бронювання священослужителів, то сьогодні уряд звільнив двох голів обласних військових адміністрацій. А саме — Київської та Полтавської.



Про це говориться в заяві уряду.

ВІДЕО ДНЯ

«На своєму засіданні 28 грудня Кабінет міністрів України підтримав проекти указів президента про звільнення двох голів ОВА», — йдеться у повідомленні.

А саме:

Кравченка Руслана Андрійовича — з посади голови Київської обласної державної адміністрації;

Проніна Філіпа Євгеновича — з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Зазначимо, що Руслан Кравченко був призначений на посаду голови Київської ОВА у квітні 2023 року. Він народився у 1990 році у м. Сєвєродонецьк Луганської області. До цього Кравченко очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області. На цій посаді працював до 2023 року.

РЕКЛАМА

Що стосується Філіпа Проніна, то указ про його призначення був підписаний президентом України Володимиром Зеленським 10 жовтня 2023 року. Він народився 1982 року у Києві. До цього Пронін був заступником голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Зазначимо, що у листопаді Кабінет міністрів погодив призначення нових голів Волинської та Закарпатської ОВА. Посади отримали Іван Рудницький та Мирослав Білецький. А в червні президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької ОВА.

РЕКЛАМА

Також варто нагадати про нещодавню «чистку» дипломатичного корпусу, що її також влаштував глава держави.

Фото Урядовий портал

РЕКЛАМА

246

Читайте нас у Facebook