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Шоу-бізнес

Доведеться чекати: Klavdia Petrivna знялася в новому образі і оголосила, коли відбудеться перший в 2025 році концерт

18:49 28 грудня 2024
Новий образ співачки

Після «осіннього» оновлення співачка Klavdia Petrivna знову змінила зовнішність.

Тепер вона надягла піджак від українського бренда з переробленого матеріалу разом з червоним капелюхом із широкими крисами й гігантською квіткою, яку прикріпила на лацкан піджака.

«Усім поціновувачам моїх яскравих образів присвячується, — написала співачка. — Цей піджак дуже припав мені до душі, щиро вдячна. До речі, він з ресайклу».

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Також співачка додала, що перший її концерт в 2025 році відбудеться 13 лютого у Львові, тому доведеться почекати півтора місяці.

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Втім, шанувальники готові чекати зустрічі з улюбленою співачкою стільки часу, скільки потрібно. Крім того, їм сподобався новий образ Соломія Опришко, яка виступає під сценічним ім'ям Klavdia Petrivna.

Однією з перших вподобайку поставила Маша Кондратенко, яку тривалий час і вважали KP.

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Зазначимо, що перші концерти співачки відбулися 30-го й 31 серпня 2024 року в Києві. За даними ЗМІ, за ці виступи заробила 10,5 млн грн без урахування виплати податків. Зазначають, що два концерти співачки зібрали 16 тис. глядачів. Найдешевший квиток на концерт артистки коштував 499 грн, а найдорожчий — 7499 грн.

Також варто нагадати, що нещодавно співачка стала переможницею премії MUZVAR AWARDS 2024 в номінації «Нові імена в попмузиці».

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