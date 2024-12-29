Дженніфер Лопес може стати ключовим свідком у скандальній справі про зґвалтування

Донедавна успішний американський репер та продюсер Шон Комбс, відомий як «Дідді» (P. Diddy), що входив в список Forbes, зараз перебуває за ґратами й знову опинився в безвиході. А все тому, що проти нього після звинувачення в жорстокому побитті дружини висунули ще один позов на 400 мільйонів доларів, пише видання The News.

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Його подав ув'язнений з Мічигану Деррік Лі, який стверджує, що «Дідді» завдав йому значної шкоди. Згідно з судовими документами, Лі стверджував, що «Дідді» вчинив сексуальне насильство над ним у номері готелю ще в 1997 році.

Лі, якого також звинувачують у серйозних злочинах, стверджував, що дії «Дідді» призвели до серйозної невдачі в його житті. І тепер він вимагає солідної виплати за шкоду. Ув'язнений подав до суду на американського репера і розповів у позові, що Дженніфер Лопес, тодішня кохана «Дідді», є свідком і вона все бачила. Крім того, він закликає владу піти поговорити зі співачкою, щоб та дала свідчення.

Згідно з позовом, Шон «Дідді» Комбс познайомився з Дерріком, коли той працював барменом, і пізніше був запрошений ним на секс-вечірку в Holiday Inn.

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Кажуть, що Лопес дійсно володіє деякою інформацією, яка безперечно може допомогти справі Лі.

Нагадаємо, Дже Ло втекла із залу під час автограф-сесії, коли журналісти поцікавилися її стосунками з колишнім коханцем Шоном Комбсом.

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