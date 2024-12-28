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Тренд у новорічних подарунках — набори для хендмейду: кому дарувати

20:05 28 грудня 2024
набори для хендмейду

Новий рік стрімко наближається. А ви приготували вже подарунки для рідних та близьких? Якщо ні, можливо, ця ідея надихне вас.

Набори для рукоділля стають все популярнішим подарунком у всьому світі. Це може бути, наприклад, комплект для самостійного в'язання шарфа або шапки, до якого входять пряжа, спиці та навіть пришивна етикетка з голкою. Дуже популярні й набори для виготовлення брелоків для сумки, які зараз на піку моди. У кожному сеті, звісно, є інструкція.

Такий подарунок потішить лише того, хто любить займатися хендмейдом або збирається його освоїти.

Серед популярних презентів у стилі «зроби сам» можуть бути і продуктові сети — скажімо, набір для приготування глінтвейну або дубайського шоколаду, який зараз мегапопулярний. Однак перший не варто дарувати людям, які не вживають алкоголь, а другий — тим, хто не їсть солодкого.

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Серед популярних наборів також набір для виготовлення та декорування пряникового будиночка. Напевно, він буде затребуваний у сім'ях, де є маленькі діти.

Перш ніж вибирати подарунок, подумайте, чи потішить він адресата.

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Раніше «ФАКТИ» підказали ідеї подарунків, які можна придбати в останній момент.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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