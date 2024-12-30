У віці 100 років помер колишній президент США Джиммі Картер

У США помер Джиммі Картер, 39-й президент країни та лауреат Нобелівської премії миру. У жовтні йому виповнилося 100 років, і він був найстарішим із усіх президентів США за історію.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Смерть Картера підтвердив його син, однак причину не уточнив. Ще у лютому 2023 року Центр Картера повідомив, що експрезидент вирішив припинити лікування після низки госпіталізацій і провести останні дні вдома під хоспісним наглядом.

Що відомо про колишнього президента США

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Джиммі Картер став 39-м президентом США у 1977 році. До цього він обіймав посаду губернатора штату Джорджія, а також був сенатором.

1979 року, під час його керівництва, США та СРСР уклали угоду ОСВ-II, спрямовану на обмеження стратегічних озброєнь, що символічно відзначилося відомим «поцілунком» між президентом Картером і генеральним секретарем Леонідом Брежнєвим. Уже 1980 року, на піку напруження «холодної війни», він став ініціатором бойкоту Олімпійських ігор у Москві. Однак другий термін Картеру не вдалося виграти через низку криз: економічну рецесію, високу інфляцію, безробіття та енергетичну нестабільність.

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Особливо негативно на його репутацію вплинула іранська криза 1979 року, коли в Тегерані було взято у заручники американських дипломатів. Попри труднощі президентства, Картер здобув визнання після завершення політичної кар’єри. У 2002 році він отримав Нобелівську премію миру за вагомий внесок у просування миру, захист прав людини та врегулювання конфліктів у світі.

Уже 1980 року Картер програв вибори Рональду Рейгану, після чого заснував правозахисний центр Картера.

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У новому столітті, 2002 року, 39-й президент Сполучених Штатів отримав Нобелівську премію миру «за зусилля з мирного залагодження конфліктів у всьому світі та боротьбу за права людини».

У 2015 році у нього було діагностовано онкологічне захворювання: в останні роки Картер боровся з агресивною формою меланоми, метастази якої поширилися на печінку та мозок.

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