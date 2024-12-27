Дозвольте мені бути відвертим: Байден звернувся до українців

Президент США Джо Байден дав розпорядження Пентагону надати Україні більше зброї, а також, як вже писали «ФАКТИ» планує завдати прощального удару по путіну. Сталось це після ракетної атаки росії на Різдво, повідомляє сайт Білого дому.

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«У перші години Різдва росія запустила хвилі ракет і безпілотників проти українських міст і критично важливої енергетичної інфраструктури. Метою цієї обурливої атаки було відрізати українському народу доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми», — йдеться у офіційному повідомленні.

Байден заявив, що він прагне бути відвертим й додав, що «український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці».

«Сполучені Штати та міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією. За останні місяці Сполучені Штати надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони, і ще більше вже в дорозі. Я доручив Міністерству оборони продовжити різке збільшення поставок зброї в Україну, і Сполучені Штати продовжуватимуть невтомно працювати над зміцненням позицій України в її захисті від російських сил».

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Зазначимо, що вранці 25 грудня рф здійснила масований удар по об'єктах паливно-енергетичного сектору України. В атаці використали ударні безпілотники типу Shahed та дрони-імітатори інших типів. Із 184 повітряних цілей було перехоплено 55 крилатих ракет, 4 керовані авіаційні ракети та 54 безпілотники, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Раніше повідомлялося, що реєстри України зазнали масштабної кібератаки з боку рф, яка знищила величезну частину віртуальної державної системи країни.

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