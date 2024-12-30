Доведеться обходитися без яєчні та омлетів: що буде з ціною на яйця до кінця зими

Схоже, дуже скоро про Олів'є, популярний салат «Око змії» та багато інших страв, для приготування яких необхідні яйця, стануть недоступними для багатьох українців.

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Такий сумний висновок можна зробити з інформації, якою поділився з УНІАН аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка.

За його словами, ціни на яйця в Україні у порівнянні з минулим роком зросли на 33−35%. Зараз їхня середня вартість на прилавках становить 78 гривень. Втім, зараз спостерігається невелике зниження цін, яке могло відбутися унаслідок невеликого зростання пропозиції на ринку за рахунок зниження експортних поставок. Крім того, на ціну продукту могли вплинути погодні умови — температура на вулиці підвищилася, виробники могли зменшити додаткові витрати, й за рахунок цього вартість знизилась. Також виробники могли надати яйця рітейлам за нижчою ціною, а ті вирішили за допомогою акційних пропозицій налагодити більш швидкий збут продукції.

За даними сайту Minfin, станом на 30.12.2024 супермаркети встановили ціни на яйця в діапазоні від 67,07 грн. до 77,90 грн за десяток.

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Також аналітик спрогнозував, що буде з цінами на яйця в найближчі місяці. За словами експерта, упродовж зими ще можливе зростання вартості яєць, оскільки вона серйозно залежить від цін на корми.

«70% собівартості виробництва курятини становить вартість кормів, а суттєве зниження цін на корми не очікується упродовж найближчих двох-трьох місяців. Крім того, вони можуть навіть подорожчати», — пояснив аналітик.

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Окрім цього, він нагадав, що на вартість яєць можуть вплинути погодні умови.

«Якщо у січні-лютому будуть морози на рівні -10°C, то виробникам доведеться витрачати більше коштів на тепло, щоб забезпечити комфортні умови для тварин. Якщо температура становитиме від 0 °C до -5°C, то вартість яєць може залишитися стабільною», — підкреслив Гопка.

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Варто нагадати, що в 2025 році для українців зміниться чимало цін і тарифів, і декому це навіть компенсують соціальними виплатами.

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