«Мені здається, що вони поспішають»: військовий про тактику рф на Донеччині

Ворог продовжує постійно атакувати, закидуючи українські позиції м'ясними штурмами, застосовуючи бронетехніку і дрони. Про це заявив Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, який перебуває на передньому краї біля Часового Яру.

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«Ворог постійно намагається атакувати, рік тримаємо його. Це величезна „сіра зона“ між Бахмутом і каналом Сіверський Донець — Донбас. Іванівське та Кліщіївка повністю знищені. Днями відбулися рідкі механізовані штурми, рухалися колони танків у наш напрямок. Всі їх знищили. В небі постійно є ворожі дрони, які не дають зробити будь-яке переміщення чи то вдень, чи вночі», — розповів головний сержант.

На думку Сиротюка, у цій ситуації має значення не так сила ворога, як українська слабкість, а це людське поповнення, дає йому здобувати певні успіхи.

«Цей рік був ефективним для загарбника. Нам треба не переставати стріляти. Ворог в перенапруженні, росіяни йдуть в ці атаки, практично всі гинуть. Я не вірю, що у них там безлімітний потік, мені здається, що вони поспішають», — каже військовий.

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Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення експерта про те, яку тактику рф використовує у наступі на Покровськ.

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