Кім оголосив про «найжорсткіші контрзаходи» для США: що відбувається

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин звинувачує Сполучені Штати у створенні «ядерного військового блоку» і хоче вжити проти них «агресивних» дій, пише n-tv. Він оголосив про жорстку політику проти США, бо вони сформували «ядерний військовий блок для агресії» з Японією та Південною Кореєю, повідомляє державне інформаційне агентство KCNA. Північна Корея відповість «найсильнішою стратегією протидії», яку вона «повинна розпочати в інтересах своїх довгострокових національних інтересів і безпеки».

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KCNA не повідомляє, як буде виглядати цей контрзахід. Сказано лише, що Кім поставив завдання зміцнення військового потенціалу за рахунок прогресу у військових технологіях і наголосив на необхідності покращити психічну стійкість північнокорейських солдатів.

Кім виголосив свою промову менш ніж за місяць до повернення Дональда Трампа в Білий дім. Під час свого першого терміну на посаді Трамп тричі зустрічався з Кімом, щоб обговорити ядерну програму Північної Кореї. У 2019 році переговори провалилися. Відтоді Північна Корея різко прискорила випробування зброї для створення надійних ядерних ракет, націлених на Сполучені Штати та їхніх союзників. США розширили свої військові навчання з Південною Кореєю та Японією.

Багато експертів вважають, що швидке відновлення зустрічей на вищому рівні між Кімом і Трампом малоймовірне. Причина — спочатку Трамп зосередиться на війнах в Україні та на Близькому Сході. росія та Китай неодноразово блокували кроки США щодо подальших санкцій ООН проти Північної Кореї, хоча країна неодноразово випробовувала ракети всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.

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Зусилля переконати Північну Корею відмовитися від ядерної зброї в обмін на економічні та політичні вигоди ще більше ускладнюються поглибленням військової співпраці з росією. За оцінками США, України та Південної Кореї, Північна Корея направила понад 10 тисяч солдатів і системи звичайних озброєнь для підтримки війни росії проти України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Північна Корея готується до нового відправлення військ та постачання дронів-камікадзе до рф.

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