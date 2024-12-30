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Події

На Закарпатті перевернуся рейсовий автобус: госпіталізовано 9 пасажирів

16:19 30 грудня 2024
Автобус, що потрапив у ДТП, фото ДСНС

На Закарпатті, де прикордонники постійно виявляють ухилянтів, в аварію потрапив рейсовий автобус з пасажирами.

ДТП сталася у Мукачівському районі, постраждали 9 людей, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, пасажирський автобус ПАЗ-3205, який прямував за маршрутом Мукачево — Барбово, о 07:35 між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами.

За даними рятувальників, на момент аварії в салоні перебувало 25 пасажирів, з яких 9 людей медики шпиталізували до Мукачівської центральної районної лікарні.

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Раніше ми повідомляли про масштабну ДТП на Львівщині за участю міжнародного рейсового автобуса. Тоді троє загинули, 27 постраждали.

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