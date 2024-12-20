Мільйон знайшовся швидко: командир 211 бригади Олег Побережнюк звільнився під заставу

Тернопільський міськрайонний суд звільнив з-під варти під заставу командира 211 понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка. Запобіжний засіб йому обрали лише вчора, 19 грудня.

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Офіцер мав перебувати у СІЗО упродовж 2 місяців, але мав і право внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

За повідомленням Суспільного з посиланням на Тернопільську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону, заставу було внесено у повному обсязі, проте про походження грошей наразі нічого не відомо.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розпочала досудове розслідування стосовно посадових осіб 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України).

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«У кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади, які полягали у застосуванні в умовах воєнного стану фізичного насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади. Вивчаються матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах тощо», — зазначили в прокуратурі та додали, що комбригу 17 грудня повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, він залучав підлеглих військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині, відволікаючи їх від виконання службових обов'язків.

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Запобіжний захід для Побережнюка у Тернопільському міськрайонному суді 19 грудня обрали з другої спроби — спочатку його перенесли через відсутність адвоката, який не зміг бути присутнім з поважних причин.

Фото npu.gov.ua/

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