Гучна справа: командира скандально відомої 211-ї бригади знову затримали

Державне бюро розслідувань затримало та доставило в Київ командира 211-ої бригади Олега Побережнюка, який покривав знущання над військовослужбовцями. Про це повідомили у відомстві.

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«Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру командиру 211 бригади Збройних Сил України, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями. Встановлено, що принаймні з лютого по липень 2024 року командир бригади знав про численні факти катувань та іншого нелюдського поводження над бійцями підлеглим йому офіцером, проте не реагував на це та не ініціював питання щодо притягнення винного офіцера до відповідальності. За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Тернопільський міськрайонний суд звільнив з-під варти під заставу командира 211 понтонно-мостової бригади Побережнюка. Офіцер мав перебувати у СІЗО упродовж 2 місяців, але мав і право внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. Заставу було внесено у повному обсязі, проте про походження грошей наразі нічого не відомо.

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Народний депутат України Ганна Скороход повідомила, що знущання над військовими виявлено ще у двох десятках бригад.

Фото: ДБР

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