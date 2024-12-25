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Чотири людини загинули у великій автокатастрофі на Вінниччині (фото, відео)

12:42 25 грудня 2024
У ДТП на Вінничні загинули четверо людей, фото ДСНС

В Гайсинському районі Вінничині, де нещодавно у ДТП загинули троє людей, знов сталася смертельна автопригода.

Як повідомляють в обласній поліції, ранком 25 грудня між селами Тарасівка та Чечелівка зіткнулися Geely та Subaru.

Рятувальники деблокували з автівки тілах загиблих, фото ДСНС

«Наразі відомо про чотирьох загиблих та двох травмованих. Деблокуванням постраждалих займаються рятувальники», — зазначили в поліції.

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В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники за допомогою спецінструментів вирізали з салону однієї з автівок тіла загиблих.

Причини та обставини трагедії наразі з’ясовують слідчі Національної поліції.

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Нагадаємо, що нещодавно масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася на Львівщині. Там на автодорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська зіткнулися три автівки. Від травм на місці загинули семеро людей — пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

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Поліція з'ясувала, що ДТП спровокував 23-річний керманича автомобіля BMW. Водій, будучи нетверезим, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF. У свою чергу тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом. Водій втік з місця пригоди.

Фото ДСНС

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