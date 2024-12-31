Курс долара: яким він буде в перший місяць 2025 року

Курсу долара прогнозують стабільність на новорічні свята — до 42,2 грн за один долар. Водночас у січні американська валюта може незначно подорожчати — приблизно 42,3 грн.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, у січні загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою, зростання офіційного курсу можливе в межах 0,5−1%, але головний орієнтир — 42−42,3 грн/$.

Як уточнює банкір, у січні традиційно активність громадян на готівковому ринку скорочується через скорочення заробітків і бюджетних витрат. Цей фактор може позитивно позначитися на курсовій динаміці. Також важливе значення для майбутнього курсу матимуть:

стратегія регулятора, спрямована на досягнення балансу між попитом і пропозицією;

рівень міжнародної фінансової підтримки;

розмір міжнародних валютних резервів;

загальна ситуація в економіці в контексті можливих перебоїв зі світлом, що ускладнюють життя не тільки громадянам, а й бізнесу;

рівень інфляції;

ситуація на фронті;

стратегічні заяви/дії нового президента США Дональда Трампа щодо України.

Як прогнозують інші експерти, до квітня курс долара в Україні може сягнути 43 гривень.

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