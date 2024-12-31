41.81 / 42.48 43.71 / 44.43
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Курс долара: яким він буде в перший місяць 2025 року

14:21 31 грудня 2024
курс долара

Курсу долара прогнозують стабільність на новорічні свята — до 42,2 грн за один долар. Водночас у січні американська валюта може незначно подорожчати — приблизно 42,3 грн.

Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, у січні загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою, зростання офіційного курсу можливе в межах 0,5−1%, але головний орієнтир — 42−42,3 грн/$.

Як уточнює банкір, у січні традиційно активність громадян на готівковому ринку скорочується через скорочення заробітків і бюджетних витрат. Цей фактор може позитивно позначитися на курсовій динаміці. Також важливе значення для майбутнього курсу матимуть:

  • стратегія регулятора, спрямована на досягнення балансу між попитом і пропозицією;
  • рівень міжнародної фінансової підтримки;
  • розмір міжнародних валютних резервів;
  • загальна ситуація в економіці в контексті можливих перебоїв зі світлом, що ускладнюють життя не тільки громадянам, а й бізнесу;
  • рівень інфляції;
  • ситуація на фронті;
  • стратегічні заяви/дії нового президента США Дональда Трампа щодо України.

Як прогнозують інші експерти, до квітня курс долара в Україні може сягнути 43 гривень.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
54

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Переможниця Інна та холостяк Олександр Тере, фото скріншот відео

Все зрозуміло: переможниця «Холостяка» заінтригувала мережу

пожежа на підстанції

«Наслідки однієї атаки на підстанцію було видно за 25 кілометрів», — представниця «Укренерго» Людмила Єропкіна

Меган Маркл та принц Гаррі

Це вибір: крок короля не здивував принца Гаррі та Меган Маркл

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Ракам — «Верховна Жриця», Левам — «Сонце», а Тельцям — «Імператриця»: Таро-прогноз та поради на останній день року 31 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту