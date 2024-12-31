«95-й квартал» оскандалився «жартом» про Фаріон: у мережі вимагають вибачень (фото, відео)

«Квартал 95», «жіноча» частина якого навесні невдало пошуткувала про колишнього начальника Рівненського ТЦК, знов опинився в центрі скандалу. У цей раз причиною став номер, в якому був «жарт» про вбиту цього року мовознавицю та колишню народну депутатку Ірину Фаріон.

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Так в ефір «запустили» номер з жартом про Фаріон, колишнього радника ОП Олексія Арестовича та їхню можливу дитину. Відео, яке виявилося архівним, вже видалено.

Донька загиблої Софія Семчишин зажадала, аби організатори шоу вибачилися перед рідними та близькими Ірини Фаріон.

Софія Семчишин вимагає від "Кварталу 95" вибачень за "жарт" про її вбиту матір Ірину Фаріон, фото зі сторінки Семчишин

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А офіцер батальону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Андрій Іллєнко назвав жарт про Фаріон «огидним» і також зажадав вибачень: «Студія „Квартал 95“, вам дуже весело і смішно, але ваш „жарт“ про вбиту безстрашну і беззахисну жінку Ірину Фаріон — огидний. Вибачтесь перед її донькою Софією, вдовою воїна, та видаліть цю гидоту».

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На сторінці «Кварталу 95» наразі міститься анонс корцерта «Єдиний квартал», а про скандал — жодної інформації. Тим часом телеканал «1+1» був змушений відреагувати на цю ситуацію, вибачившися перед усіма, «кого зачепив і образив недоречний жарт про Ірину Фаріон».

«Випуск, який вийшов в ефір 29 грудня, є одним із старих випусків. На жаль, було допущено помилку, і жарт, який не повинен був з'явитися в ефірі, залишився в програмі. Жартувати про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприпустимо за будь-яких обставин, навіть якщо йдеться про старий випуск. Буде проведено ретельні перевірки архівних матеріалів, а також вжито заходів щодо попередження подібних ситуацій», — йдеться у заяві.

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Нагадаємо, що раніше шквал критики викликали номери комікеси Ірини Гатун, яка жартувала то з приводу переселенців, які погано говорять українською мовою, то про українок, які повертаются з-за кордону.

Фото зі сторінки Софії Семчишин

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