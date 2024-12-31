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Суспільство та люди

Дані пенсійного посвідчення наразі можна перевірити на сайті ПФУ: Фонд запустив нову послугу

14:41 31 грудня 2024
ПФУ запустив сервіс з перевірки пенсійного посвідчення онлайн. Фото Pixabay

В Пенсійному фонді України, де раніше розповіли, як вперше подати заяву про призначення пенсії та необхідні документи за допомогою порталу електронних послуг, повідомили про новий сервіс для громадян, які вийшли на заслуженний відпочинок.

В ПФУ зазначають, що віднині дистанційно та швидко можна підтвердити дійсність пенсійного посвідчення. Адже буває так, що така інформація може знадобитися в установах, куди звертається пенсіонер. Наразі це можна зробити в кілька кліків.

Для цього на порталі запрацював сервіс «Пошук пенсійного посвідчення», яким може скористатися посадовець і отримати підтвердження статусу пенсіонера — діє посвідчення чи ні, а також дізнатися, коли був виданий документ.

Скористатись сервісом можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, обравши опцію «Пошук пенсійного посвідчення».

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Фото ПФУ

У вікні, що відкриється, потрібно обрати тип пенсійного посвідчення (паперове, електронне чи Е-пенсійне посвідчення) та ввести його номер.

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Фото ПФУ

Те, як правильно ввести номер, підкаже діалогове вікно.

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Фото ПФУ

Якщо пошукова форма заповнена правильно, на екрані з’являться дані пенсійного посвідчення.

Фото ПФУ

Нагадаємо, що вже з 1 січня 2025 року зміняться умови виходу на пенсію за віком. Так, аби вийти на пенсію в 60 років, громадяни мають набути на цей час щонайменше 32 роки страхового стажу. Стаж від 22 до 31 року дозволяє вийти на пенсію за віком у 63 роки, а від 15 до 21 року — у 65 років. Ті громадяни, які до 65 років не набули стажу 15 років, зможуть розраховувати не на пенсію, а на державну соціальну допомогу.

Фото Pixabay

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