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Незвичайний рибний салат: гості з'їдять цю страву першою

22:02 1 січня 2025
Рибний салат

Зима — час салатів зі сметаною або майонезом. Ці страви ніколи не набридають. Причина очевидна: бо смачні та ситні. Такі салати гарні й у свята, і у будні. Вони сподобаються й дорослим, і дітям. А гості таку страву з'їдять першою. Відкривайте нові рецепти. Можливо, якийсь із них стане вашим улюбленим.

Рецептом незвичайного рибного салату поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Моркву можна використовувати як варену, так і сиру, — розповідає «ФАКТАМ» Елла Іванова. — Зелень — будь-яку свіжу, яка у вас є.

Ніжний рибний салат

400 г філе білої риби

1 варена або сира морквина

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Пара гілочок кропу

2 столові ложки майонезу

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Розсіл для риби

1 літр води

Сіль та цукор по чайній ложці

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1 лавровий лист

Суміш перців

кріп

Рибу відварити у воді з додаванням солі, цукру, лаврового листа, суміші перців та кропу. Охолодити у цьому розсолі.

Морквину натираємо на дрібній тертці й додаємо столову ложку гарячої олії з часником. Потім додаємо рибу та зелень. І заправляємо майонезом — краще, звісно, домашнім. Перемішуємо. Чудовий салат готовий! Смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний салат із крабовими паличками та сиром.

Читайте також: «Японський «Олів'є»: здивуйте гостей азіатським картопляним салатом

Фото Елли Іванової

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