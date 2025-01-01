Незвичайний рибний салат: гості з'їдять цю страву першою
Зима — час салатів зі сметаною або майонезом. Ці страви ніколи не набридають. Причина очевидна: бо смачні та ситні. Такі салати гарні й у свята, і у будні. Вони сподобаються й дорослим, і дітям. А гості таку страву з'їдять першою. Відкривайте нові рецепти. Можливо, якийсь із них стане вашим улюбленим.
Рецептом незвичайного рибного салату поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Моркву можна використовувати як варену, так і сиру, — розповідає «ФАКТАМ» Елла Іванова. — Зелень — будь-яку свіжу, яка у вас є.
Ніжний рибний салат
400 г філе білої риби
1 варена або сира морквина
Пара гілочок кропу
2 столові ложки майонезу
Розсіл для риби
1 літр води
Сіль та цукор по чайній ложці
1 лавровий лист
Суміш перців
кріп
Рибу відварити у воді з додаванням солі, цукру, лаврового листа, суміші перців та кропу. Охолодити у цьому розсолі.
Морквину натираємо на дрібній тертці й додаємо столову ложку гарячої олії з часником. Потім додаємо рибу та зелень. І заправляємо майонезом — краще, звісно, домашнім. Перемішуємо. Чудовий салат готовий! Смачного!
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний салат із крабовими паличками та сиром.
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Фото Елли Іванової139
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