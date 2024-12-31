Новорічна закуска всього за три хвилини: гості будуть у захваті

Закуски зі свіжим огірком чудово доповнять святковий стіл. Вони яскраві, смачні та ароматні. Варіантів багато. Оберіть ті поєднання смаків, які любите ви та ваші близькі. Прикрасьте страви свіжою зеленню. Нині вона є у продажу в будь-яку пору року. 2025 рік — рік Зеленої Дерев'яної Змії, тому, якщо ви вірите в прикмети, зелень у стравах буде доречною.

ВІДЕО ДНЯ

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом огірково-сирної закуски.

- Ця закуска готується всього три хвилини, а результат вас захопить, — каже Елла Іванова. — Гості теж будуть у захваті! Начинка може бути різною. Один зі святкових варіантів — із червоною рибою.

Огіркова новорічна закуска 1 довгий свіжий огірок Для начинки РЕКЛАМА 100 г сиру фета

Трохи вершків

Можна додати часник, перець, перець чилі, зелень, сік лимона.

Довгий огірок розрізати по всій довжині на дві половини. Витягти за допомогою чайної ложечки насіння.

Фету з'єднати з вершками та спеціями. Усе це добре перемішати. Наповнити цією масою огірок. Розрізати його на слайси.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт сирного салату з виноградом і часником.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

235

Читайте нас у Facebook