«Японський «Олів'є»: здивуйте гостей азійським картопляним салатом

Готуючись до новорічних свят, не варто забувати, що зовсім скоро Новий рік настане і за східним календарем (як відомо, 2025 буде Роком Змії). Тому буде доречно занотувати собі рецепт святкового картопляного салату «Потесара» (або ж «Потесарада»), який для японців теж саме, що для нас відомий «Олів'є».

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Його приготування показав на своєму каналі власник популярного київського ресторану та його шеф-кухар японець Йошіхіро Фудзівара, який також є Послом доброї волі Японії у сфері кулінарії.

Перелік інгредієнтів:

картопля — 1 кг;

морква — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

свіжий огірок — 1 шт;

шинка — 100 г;

яйця — 2 шт;

майонез (бажано японський) — 150 г;

сіль — 2 ч.л.;

цукор — 1 ч.л.;

гірчиця — 1 ч.л.;

рисовий оцет — 1 ст.л.

Хід приготування

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Відваріть добре вимиту картоплю і моркву в підсоленій воді (знадобиться 1−1,5 чайні ложки солі) протягом орієнтовно 40 хвилин. Вода в каструлі має лише покривати овочі.

Важливо: салат треба готувати, поки овочі ще гарячі — тоді усі приправи краще розкриють свій смак і картопля буде неймовірно смачною.

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Шкірку акуратно зріжте — вона має бути трохи товщою, ніж зазвичай, — і відкладіть на окрему тарілку.

Очищену картоплю поріжте на шматочки і трохи підсушіть на вогні у сотейнику без олії, поки картопля не стане білою, ніби присипаною борошном (цей метод називається кофукі імо) — так овоч втратить зайву вологу і салат справді вийде смачним.

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Відварену моркву наріжте трішки тонше ніж картоплю, та припривте базу салату сіллю, цукром, оцтом і гірчицею. Але не додавайте майонез — спершу салат має охолонути, аби заправка не розшарувалася.

Свіжий огірок поріжте кружальцями і трохи посоліть. Так само зробіть з нарізаною кільцями цибулею. Це робиться для того, щоб з них вийшла зайва волога і вони не пускали сік у салат.

Далі цибулю і огірки промийте, обсушіть за допомогою паперового рушника і додайти їх в миску з салатом.

Наступна складовою буде шинка. Поріжте її соломкою.

Тепер салат можна заправити майонезом і зайнятися його декоруванням.

На дно тарілки для подачі покладіть просушені листя салату, нашу страву і прикрасьте чипсами з картопляної шкірки. Для їх приготування підсмажте шкірки на пательні з олією, одразу ж підсоливши їх. Промокніть паперовим рушником від олії, поріжте на смужки і викладіть зверху на салат.

Також можна прикрасити страву яєчним білком та жовтком, і наостанок — свіжим помідором (для додаткових барв).

«Ось так і виглядає традиційний японський салат і я буду щасливий, якщо ви разом з родиною, зібравшись галасливим колом у теплі та затишку, скуштуєте цю страву», — підсумовує японський шеф-кухар свої кулінарні зусилля.

Також радимо потішити рідних на свята японським маківником, який готується з яблуками і родзинками.

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