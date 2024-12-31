Салат з крабовими паличками та сиром: чудовий варіант до новорічного столу
Салат з крабовими паличками — популярна й смачна страва, яка чудово підійде як для святкового столу, так і на кожен день. Готується він просто і швидко, пише видання Poprostu Pycha і ділиться рецептом.
Інгредієнти:
- 200 г пасти, наприклад орзо (або іншої дрібної пасти)
- 1 маленький червоний перець
- 100 г сиру чедер або гауда
- ¾ банки консервованої кукурудзи
- ½ довгого свіжого огірка
- 200 г крабових паличок
- 3 плоских столових ложки майонезу
- 1 столова ложка густого грецького йогурту
- 1 великий зубчик часнику
- Щіпка солі й перцю
- ½ чайної ложки подрібненого кропу
Приготування:
Крабові палички не потребують термічної обробки. Якщо ви хочете використовувати заморожені палички, їх потрібно попередньо розморозити.
Зваріть макарони, наприклад, у формі рису орзо або іншу дрібну пасту, відповідно до інструкцій виробника. Процідити в ситечку. Зварену пасту висипати в миску. Додати нарізаний кубиками червоний перець. Всипте відціджену консервовану кукурудзу. Додайте тертий сир. Огірок наріжте кубиками. Крабові палички наріжте кубиками трохи більшими. Додайте подрібнений кріп.
У мисці змішайте майонез, грецький або натуральний густий йогурт, 18% вершки (1 столова ложка), пресований часник (1 зубчик), щіпку солі та перцю. Додайте соус до салату і все перемішайте. Зверху прикрасьте крабовими паличками та свіжою петрушкою. Зберігаємо в холодильнику.
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