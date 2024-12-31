Салат з крабовими паличками та сиром: чудовий варіант до новорічного столу

Салат з крабовими паличками — популярна й смачна страва, яка чудово підійде як для святкового столу, так і на кожен день. Готується він просто і швидко, пише видання Poprostu Pycha і ділиться рецептом.

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Інгредієнти: 200 г пасти, наприклад орзо (або іншої дрібної пасти)

1 маленький червоний перець

100 г сиру чедер або гауда

¾ банки консервованої кукурудзи

½ довгого свіжого огірка

200 г крабових паличок

3 плоских столових ложки майонезу

1 столова ложка густого грецького йогурту

1 великий зубчик часнику

Щіпка солі й перцю

½ чайної ложки подрібненого кропу

Приготування:

Крабові палички не потребують термічної обробки. Якщо ви хочете використовувати заморожені палички, їх потрібно попередньо розморозити.

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Зваріть макарони, наприклад, у формі рису орзо або іншу дрібну пасту, відповідно до інструкцій виробника. Процідити в ситечку. Зварену пасту висипати в миску. Додати нарізаний кубиками червоний перець. Всипте відціджену консервовану кукурудзу. Додайте тертий сир. Огірок наріжте кубиками. Крабові палички наріжте кубиками трохи більшими. Додайте подрібнений кріп.

У мисці змішайте майонез, грецький або натуральний густий йогурт, 18% вершки (1 столова ложка), пресований часник (1 зубчик), щіпку солі та перцю. Додайте соус до салату і все перемішайте. Зверху прикрасьте крабовими паличками та свіжою петрушкою. Зберігаємо в холодильнику.

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт оригінального новорічного салату «Змія», адже 2025 рік буде роком Зеленої Дерев’яної Змії.

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