Новорічна бійня у Чорногорії: 12 людей застрелено у пабі

Новий, 2025 рік, розпочався з терактів в кількох країнах. Так, в США у Новому Орлеані під час святкування Нового року чоловік врізався на автівці у натовп та влаштував стрілянину — загинуло щонайменше 10 людей. А увечорі 1 січня в Чорногороії озброєний чоловік розстріліяв відвідувачів ресторану міста Цетин'є — 12 людей загинули ще четверо отримали тяжкі поранення.

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Як повідомляє «Балканський оглядач», в закладі загинули власник ресторану та його неповнолітні діти, а також рідні та друзі стрілка — місцевого мешканця Ацо Мартиновича.

Ацо Мартинович розстріляв рідних та друзів в ресторані. Фото поліції Чорногорії

Сам зловмисник цілий день випивав в ресторані, а потім влаштував бійню та втік. Коли поліцейські визначили його місце знаходження та оточили Мартиновича, пропонуючи йому здатися, чоловік вчинив спробу накласти на себе руки, вистреливши собі у голову. Втім, помер він не одразу — це сталося дорогою до лікарні.

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2, 3 та 4 січня в Чорногорії оголошено днями трауру.

Інша стрілянина, яка, на щастя, обійшлася без жертв, сталася 1 січня у США. Так, у Нью-Йорку біля клубу Amazura постраждали (чи загинули) щонайменше 10 осіб. За деякими даними, це сталося під час вечірки, яку влаштували члени однієї з нью-йоркських банд.

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Раніше повідомлялося, що в США поліцейські розслідують вибух електромобіля біля центрального входу до Trump Hotel у Лас-Вегасі. Правоохоронці перевіряють, чи щось пов'язує цю НП з терактом у Новому Орлеані.

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Фото зі сторінки «Балканський оглядач»

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