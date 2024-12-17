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Клуб споживачів

Ідеальне добриво: як правильно підгодувати кімнатні рослини хлібом та яким саме

18:11 17 грудня 2024
Підживлення для квітів готують із бородинського хліба, фото Pixabay

Квітникарі, яки вирощують рослини вдома, для їхнього підживлення використовують як магазинні добрива, так і «домашні», які роблять за допомогою продуктів. Наприклад, підживлюють квіти бананами, а точніше — їхніми шкірками. Таке добриво полюбляють, зокрема, орхідеї.

Також в якості добрива можна використовувати бородинський хліб. Про цей метод пише видання «На пенсії».

Підживлення готується дуже просто. Хліб ламають на шматочки на заливають литром води, а після настоювання протягом доби проціджують через сито.

Зазвичай хлібне добриво рекомендують використовувати раз на місяць, поливаючи рослини під корінь.

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Також стане у нагоді й цибулеве лушпиння, яке і підживлює рослини, і бореться з грибковими інфекціями. Для приготування добрива жменю лушпиння проварюють 5−7 хвилин у 1,5 літра води. Відвар остуджують на переливають в розпилювач. Цим засобом можна обприскувати і листя рослин, і грунт в горщику.

Фото Pixabay

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