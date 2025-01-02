Дуже особисте, навіть інтимне: Ірина Білик переклала українською легендарний хіт (фото, відео)
Відома співачка Ірина Білик, яка вразила мережу світлинами, переклала українською один зі своїх ліричних хітів, написаний сім років тому. Пісня «Нас нема» створена у 2008 році, коли в Ірини був роман з відомим танцівником, а зараз воїном ЗСУ Дмитром Дикусаром. На своїй сторінці у соціальній мережі Ірина зізналася, що композиція має для неї особливе значення.
«Ця пісня для мене — історія про щось дуже особисте, навіть інтимне, — поділилася Білик. - «Нас нема» — це не про втрату, а про втечу у свій окремий світ, де є тільки двоє. Це про тишу, яка часом голосніша за будь-які слова, про той момент, коли весь світ зникає і залишається лише тепло дотику та глибина погляду.
Бажаю щоб кожен, хто почує цю пісню, знайшов у ній свою історію. Адже вона не лише про кохання — вона про зв’язок, про таємний вогонь, який горить між двома людьми, навіть коли для інших «нас нема».
Шанувальники відреагували на роботу співачки, поділившись враженнями у коментарях. Багато хто вважає, що українською хіт звучить краще.
«Стало тільки краще! — написали у відповідь. — Як би там не було: пісні Ірини Білик найкращі українською мовою! Так було завжди!»
«Дуже гарно, чекала перекладу саме цієї пісні! — поділилися враженнями. - Дякую!»
«Це дуууууже гарно, — були у захваті. — І це чиста правда, що українською Ваш голос звучить особливо чуттєво».
Раніше Ірина Білик презентувала нову версію суперхіта «Ми будем разом».
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