Має потужну грошову енергетику: три способи залучити багатство за допомогою звичайного лаврового листа

Людство придумало чимало «способів» залучення грошей, не пов'язаних безпоседньо з працею. Так, вважається, що залучити гроші та принести в дім добробут допоможуть п'ять домашніх рослин, серед яких й відоме багатьом «грошове дерево».

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Доклали до цього свої «п'ять копійок» й знавці магічних практик, пише Ukr.Media. А у якості ритуального предмета для обрядів із залучення грошей радять використовувати звичайний лавровий лист. Проводити ж такі обряди краще на Місяць, що зростає.

Так, лавровий лист кладуть між долонями, труть його та подумки промовляють: «Гроші до грошей, достаток до достатку». Далі цей лист, на який потрібно крапнути трохи цитрусової ефірної олії, кладуть у місце, де зазвичай зберігаються гроші. Вважається, що він не лише «притягне грошову енергію», але й убереже від зайвих втрат.

В іншому варіанті пропонується взяти сім лаврових листиків із довгими ніжками, які обмотують червоною вовняною ниткою. На інший кінець нитки прив'язують китайську сувенірну монету, яка символізує грошову енергію. Зроблений талісман прикріпляють над вхідними дверима зі словами: «Злидні за поріг, а грошики в дім».

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Третій обряд пов'язаний із візуалізаціїєю та має працювати на перспективу. На великому лавровому листі пишуть ручкою бажання, наприклад, щодо розміру бажаної зарплатні. Потім запалюють свічку та, дивлячись на вогонь, уявляють, як саме отримують ці гроші чи витрачають їх. Після цього лист підпалюють на вогні, його попіл збирають та зберігають до виконання бажання.

Про те, які ще рослини приносять в дом позитивну енергетику, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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