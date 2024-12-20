Є й інші справи: принц Вільям ігнорує ворожнечу з принцом Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл були відчужені від принца Вільяма протягом багатьох років, і, схоже, розрив так і не буде подоланий, а принц Уельський переходить до інших справ. За словами експерта, принц Вільям, дружина якого великодушно підтримала Меган Маркл, ігнорує свою ворожнечу з принцом Гаррі та Меган Маркл, і зосереджується на кризі зміни клімату.

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Сассекси були відчужені від королівської сім'ї протягом багатьох років після того, як вони здійснили ряд нападів на своїх родичів, включаючи Вільяма. Поки драма триває, королівський коментатор Річард Фіцвільямс припустив, що Вільям зосередився на інших починаннях, оскільки прагне «надихнути» наступне покоління, пише The Mirror.

«Як усім відомо, у королівській родині є розбіжності, але причиною цього були Сассекські, а не Вільям», — сказав Фіцвільямс.

Він зазначив, що принц Уельський наполегливо працює над пошуком рішень екологічної кризи.

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«Гаррі та Меган багато говорили про питання навколишнього середовища, але не завжди практикували те, що вони проповідували. Однак очевидно, що Вільям спрямовує зусилля на пошуку інноваційних рішень щодо проблем клімату та навколишнього середовища для запобігання екологічній кризі», — сказав експерт.

Раніше повідомлялося, що принц Вільям готує романтичний сюрприз для Кейт Міддлтон.

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