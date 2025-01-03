У січні за газ заплатимо більше: як таке може трапитися та від чого залежатиме

Припинення транзиту російського газу та викликане цим зростання тарифу на внутрішнє прокачування «блакитного палива» в 4 рази не повинні вплинути на тариф для населення 7,96 гривні за кубометр. Але все ж таки в січні споживачі можуть заплатити за нього більше, ніж у грудні.

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Як пише видання OBOZ.UA, окрім, власне, тарифу на природний газ, існує також плата за його доставку, яка стала обов'язковою з 2024 року. Тариф на доставлення газу для кожного міста вважається свій та залежить від низки факторів, серед яких середньорічний обсяг споживання.

Наприклад, клієнти «Кременчукгазу» платять за доставлення кубометра газу 0,552 грн, тоді як тариф «Гадячгазу» становить 2,388 грн. Тариф на газ в обох містах однаковий — 7,96 грн. Однак вартість доставки відрізняється у 4,3 рази.

Іншими словами, якщо з'ясується, що ваше споживання природного газу зросло, то й заплатити за доставку палива доведеться більше, хоча сам тариф на доставку 1 кубометра залишиться тим самим.

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За підрахунками видання, за середньорічного споживання газу 1000 кубометрів клієнти «Кременчукгазу» отримають місячну платіжку в 46 гривень (середньомісячне споживання 83,33 кубометра, помножене на 0,552 грн.). Якщо споживання зросте на 30%, то платіжка за доставку газу також збільшиться до 59,79 грн., а при падінні на 30% знизиться до 32,19 грн.

Як повідомляли раніше «ФАКТИ», 2025 року тариф на природний газ для населення може зрости до 15−17 гривень за кубометр.

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