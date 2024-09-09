Овації тривали протягом 17 хвилин: стало відомо, який фільм отримав «Золотого лева» Венеціанського фестивалю

В Італії завершився Венеціанський кінофестиваль, який відвідали багато знаменитостей.

Головною нагородою «Золотий лев» у номінації за найкращий фільм удостоєна «Сусідня кімната» (The Room Next Door) — перша повнометражна стрічка іспанського режисера Педро Альмодовара, знята та випущена англійською мовою, пише «Медуза».

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У рамках фестивалю картину показували вперше, і після закінчення перегляду публіка влаштувала Альмодовару овацію, яка не припинялася протягом 17 хвилин.

«Кімната по сусідству» — мій перший фільм англійською мовою…, але дух у ньому іспанський", — заявив режисер, приймаючи статуетку, яку він присвятив своїй родині, «яка зараз тут».

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Фільм, знятий за романом американки Зігрід Нуньєс «Через що ти проходиш», розповідає про стосунки Інгрід (Джуліанна Мур) та Марти (Тільда Суінтон) — дві дуже успішні письменниці, які відновлюють дружбу після довгої перерви.

Подруги згадують минуле, багато жартують, говорять про мистецтво… Але Марта страждає від онкологічного захворювання і в якийсь момент вирішує піти з життя добровільно, попросивши Інгрід побути в сусідній кімнаті, поки вона приймає отруту.

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У своїй промові зі сцени 74-річний режисер заявив, що вважає, що кожна людина має мати право померти з гідністю.

Серед інших лауреатів фестивалю можна виділити Бреді Корбета («Срібний лев» за найкращу режисуру за фільм «Бруталіст»), Ніколь Кідман (найкраща актриса за фільм «Дівчинка») та Вінсент Ліндон (найкращий актор за фільм «Тихий син»).

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Приз за найкращу режисуру «Срібний лев» отримав Брейді Корбет, який заздалегідь вважався фаворитом журі, за фільм «Бруталіст» з Едріаном Броуді та Фелісіті Джонс у головних ролях. Тривалість стрічки становить значні три з половиною години, а розповідає вона про біографію вигаданого угорського архітектора, який пережив Голокост і після війни переїхав до США.

Нагадаємо, що під час фестивалю не обійшлося без скандалів. Так, обурення багатьох людей у всьому світі визвали наміри організаторів фестивалю показати фільм з промовистою назвою «Росіяни на війні». Стрічку назвали «образою жертв війни, розв'язаної рф проти України» та дешевою російською агіткою, яка «викривлює реальність російської агресії та слугує для кремля інструментом пропаганди».

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