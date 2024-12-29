«Тисяча Зеленського» досі не прийшла: у чому причина

З 1 грудня всі громадяни, яки перебувають в Україні, можуть подавати заявки на отримання тисячі гривень в рамках програми «Зимова єДопомога». Це можна робити як дистанційно, через застосунок «Дія», так і особисто, звертаючись у відділення певних банків та «Укрпошти». Втім, деякі громадяни скаржаться, що їм відмовляли в оформленні, бо у них нема сучасних смартфонів, а є лише старі, «кнопокові».

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Зазвичай від подання заявки до отримання коштів на картку «Національний кешбек» проходить 10 днів. Але у деяких випадках кошти не надходять. Про те, чому так може відбуватися, у адміністраторів «Дії» цікавилися інтернет-користувачі.

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Причин може бути кілька. Так, виплати нараховують лише тим громадянам, які не перебувають за межами України. Таку відповідь отримала одна з інтернет-користувачок, яка цікавилася, як отримати виплату на дитину з іноземним свідоцтвом народження.

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Також причиною можуть бути моменти, пов'язані зі зміною прізвища. Про це, зокрема, розповіла громадянка, свідоцтво про народження дитини якої не підтягує «Дія», а у банку їй не допомогли.

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Також серед причин затримок — велика кількість поданих заявок, які система не встигає обробити. Людям, чиї заявки знаходяться «в обробці» радять трохи зачекати.

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Раніше сервіс державних послуг «Дія» повідомив про створення інтерактивних карт з переліками аптек та книгарень, які доєдналися до програми «Зимова єПідтримка», в яких громадяни можуть витратити тисячу гривень.

Фото Pixabay

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