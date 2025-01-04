Українцям у Польщі надходять повістки до армії: хто за цим стоїть

Управління у справах іноземців Польщі оприлюднило заяву щодо листів українцям із призовом на військову службу. Там йдеться, що хоча хтось використав назву цього закладу, до інформації, розміщеної там, структура не має відношення, пише видання RMF24.

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«Відповідно до норм чинного законодавства України, зокрема Закону України „Про військову службу“, а також у зв’язку з проведенням мобілізації, враховуючи, що Ви є громадянином України, повідомляємо, що 17−31 грудня 2024 року плануємо провести виїзд за місцем Вашого проживання. Мета цього виїзду — доставити Вас на мобілізаційний пункт у зв’язку з проходженням військової служби в Збройних Силах України», — йдеться в документі.

Такі листи із призовом на військову службу отримали українці у Польщі

У листі відправник пише від імені Управління у справах іноземців. Зазначає і про кримінальну відповідальність за ухилення від обов’язку щодо мобілізації. Навіть з екстрадицією.

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Управління у справах іноземців на своєму сайті та у соцмережах запевняє, що не є автором таких листів. При цьому не вказується, скільки є випадків такого шахрайства. Також невідомо, хто і з якою метою їх виготовляє.

Додамо, що у грудні 2024 року посол України у Польщі розповів, що перша група добровольців Українського легіону, сформованого у Польщі, виїхали до України, щоби боронити її від окупантів.

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Раніше повідомлялося, що Польща з 1 січня змінила правила працевлаштування для українських біженців.

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