У 2025 році родичі військових, які потрапили в полон або зникли безвісти, отримуватимуть виплати за новими правилами: важливі подробиці

В Україні, де родичам полонених та зниклих безвісти захисників України дозволили користуватися їхніми пільгами, з 1 лютого набувають чинності зміни в Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

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Як пише NV, йдеться про поправки, які удосконалюють норми та порядк виплат грошового забезпечення військового на випадок його захоплення в полон або зникнення безвісти.

Видання наводить слова юриста Центра надання підтримки ветеранам Романа Лихачова, який зазначає, що грошове забезпечення таких військовослужбовців складай близько 120 тис. грн на місяць. Раніше ці кошти мало отримувати лише подружжя військовослужбовця — чоловік або дружина. Але з 1 лютого це правило міняється.

Якщо військовослужбовець не залишив розпорядження, самостійно вирішивши, хто саме отримуватиме виплати в випадку його потрапляння в полон або зникнення безвісти, то половину грошового забезпечення мають розподілити між представниками першої черги (дружина (чоловік), законний представник неповнолітніх дітей, дітьми з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства та батьки (крім тих, що отримують від нього аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав).

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Наприклад, якщо у зниклого безвісти військового вдома залишаються батьки, дружина та двоє дітей, то вони отримуватимуть по 12 тисяч гривень на особу (60 тисяч гривень розподіляють на п'ятьох найближчих членів родин).

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За словами юриста, якщо у військового нема членів родини першої черги, то 20 відсотків його грошового забезпечення розподіляються рівними частками між представниками другої черги (повнолітніми дітьми, рідними братами (сестрами), законним представником яких є військовий).

Решта грошей (50 або 80 відсотків) залишаються у військовій частині та виплачуватися бійцю у разі його повернення. Якщо військовослужбовець загинув, то ці кошти включаються до його спадщини.

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Втім, Романт Лихачов додав, що у правках до закону йдеться лише про військових ЗСУ. А ось чи поширюватиметься цей алгоритм на нацгвардійців чи прикордонників, наразі невідомо.

Нагадаємо, що восени уряд встановив новий розмір виплат у разі загибелі або поранення військових.

Фото Pixabay

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