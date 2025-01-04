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Світ

Альтернативи немає: німецький депутат про миротворців в Україні

13:21 5 січня 2025
миротворчі сили в Україні

Політик ХДС з питань безпеки Родеріх Кізеветтер, який неодноразово критикував нерішучість Шольца щодо України, вважає, що альтернативи розгортанню солдатів Бундесверу в Україні після завершення війни немає.

«Як країна з найсильнішою економікою в Європі, Німеччина повинна бути готова зробити значний внесок у миротворчість і європейську архітектуру безпеки, — сказав він. — Німеччина зобов'язана втрутитися в ситуацію в Україні у відповідний час з добре оснащеними військами. Виключити це було б недбало». Про це пише видання Schwaebische.

Залучення Німеччини має відбуватися в рамках ЄС і НАТО, додав депутат.

«Миротворчі сили є ефективними й реалістичними з огляду на наші обмежені матеріальні та людські ресурси в Європі, якщо миротворчість може бути інтегрована в європейську і трансатлантичну архітектуру безпеки і, таким чином, в НАТО, оскільки ядерна парасолька в такому випадку буде поширюватися і на Україну», — заявив Родеріх Кізеветтер.

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Водночас голова Комітету з питань оборони Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн уникнула прямої відповіді на запитання щодо зобов'язань з розгортання німецького контингенту в Україні. Вона заявила, що на майбутніх мирних переговорах ні росія, ні США не повинні приймати рішення одноосібно над головами лідерів Європи.

«ЄС повинен сам брати на себе відповідальність. Більше можна буде сказати лише після закінчення бойових дій», — зауважила вона.

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Більшість німців, а саме 56%, підтримали б розгортання міжнародних миротворчих сил в Україні у разі припинення вогню, згідно з опитуванням інституту Yougov. Проте лише 23% підтримують залучення до миротворчої місії німецьких солдатів, а 33% виступають проти цього.

Нагадаємо, що президент Франції Макрон заявив, що готовий відправити 40 тисяч солдатів в Україну.

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