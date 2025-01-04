В той час, як ЗСУ отримують західні літаки F-16 та Mirage, в Україні ще залишилися штурмовики Су-25. Їх не так багато, але вони продовжують воювати. Відео з камер, встановлених на потужних дозвукових штурмовиках, показує, як радянські винищувачі скидають на російські цілі планерні бомби французького виробництва, пише Forbes.

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Відео з одномісними Су-25 з 550-кілограмовими крилатими бомбами з'явилося лише через кілька тижнів після того, як в мережу було викладено схоже відео, на якому надзвукові Су-27 ВПС України кидають 250-кілограмові планерні бомби американського виробництва.

В обох випадках продемонстрована схожа тактика. Військові літаки летять низько і швидко до лінії фронту, огинаючи рельєф місцевості, щоб уникнути виявлення російськими батареями ППО. В останній момент, перед тим, як скинути бомби, літаки набирають висоту.

Більший кут і додаткова висота збільшують на кілометри дальність дії високоточних боєприпасів. За оптимальних умов бомба Hammer може пролетіти понад 64 кілометри, але умови над Україною рідко бувають оптимальними.

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Проте метод «підкидання», навіть обмежений низькою початковою висотою, допомагає тримати українські літаки поза зоною досяжності найнебезпечніших російських ракетних батарей класу «земля-повітря».

Недарма втрати українських літаків у повітрі зараз нижчі, ніж на початку року. Українські Військово-Повітряні сили вступили у війну з 43 літаками Су-25, отримали додаткові 18 літаків з Македонії та Болгарії й втратили щонайменше 20 з них у боях. Тож на озброєнні залишився щонайбільше 41 літак.

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Примітно, що лише три або чотири з цих втрат сталися минулого року. Не дивно, що у 2024-му українські Су-25, вочевидь, завершили кардинальну ревізію своєї тактики, припинивши практику близьких ракетних атак на користь бомбардувань Hammer та іншими планерними бомбами.

Пілоти Су-25 ніколи не перебувають у безпеці в повітрі, але зараз ризик набагато менший, оскільки широке застосування глісадних боєприпасів перетворило застарілі літаки на високоточні бомбардувальники.

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Глісадні бомби працюють настільки добре, що українські ВПС озброюють ними всі свої старі бойові літаки: винищувачі МіГ-29, бомбардувальники Су-24 на додаток до Су-25 і Су-27.

Водночас ЗСУ нищать ворожу авіацію. Так, днями внаслідок унікального удару з безпілотного катера біля Криму окупанти втратили одразу три гелікоптери Мі-8.

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