Ворог вночі обстріляв низку мирних міст, а українські дрони вдарили по Міллерово та Таганрогу

Ввечері у суботу, 4 січня, російські військові злочинці, які вдень атакували Харківщину, скинули чотири керовані авіабомби на прикордонне місто Семенівка Чернігівської області. Внаслідок атаки є постраждалі серед місцевого населення.

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Про це повідомляли в Національній поліції України.



За даними правоохоронців, загарбники цілили по центральній частині міста, в район житлового масиву. Внаслідок ударів КАБами пошкоджені адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки й автомобілі мирних громадян.

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Станом на 23:00 попередньо відомо про 7 поранених, їм надають необхідну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють усі необхідні спеціальні служби.

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За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Також серед ночі вибух пролунав у місті Полтава.

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Гучно було й на Запоріжжі. Там впродовж доби окупанти завдали 370 ударів по 10 населених пунктах, зокрема 4 авіаційні удари було завдано по Темирівці, а 222 БпЛА різної модифікації атакували Мар'ївку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та ще 5 населених пунктів.

«Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

В той же час росіяни отримали «відплату» за свої злочинні дії.

За словами представників влади ростовської області, на півночі регіону «ППО відбивали повітряну атаку».

«Знищено БПЛА у Міллерівському та Тарасівському районах. За оперативними даними постраждалих немає. Військові продовжують відбивати повітряну атаку», — розповів місцевий губернатор.

Між тим в мережі були оприлюднені кадри дронових атак. У пабліках пишуть, що Таганрог начебто під «потужною атакою» безпілотників, й стверджують, що нібито були збиті вже 13 БПЛА.

В Міллєрово (Ростовська область) було атаковано місцевий аеродром, звідки регулярно злітають військові літаки рф, які завдають удари по Україні. В тому ж регіоні постраждали й інші важливі об'єкти.

Нагадаємо, що Міллєрово вже неодноразово було об’єктом атаки українських БПЛА.

Фото Запорізької ОВА і поліції

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