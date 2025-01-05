Добре вивчили звички та маршрути ворога: розвідники ліквідували начальника штабу батальйону «шторм.осетія» (відео)

Українські розвідники, успішно попрацювавши з ракетниками, ліквідували начальника штабу батальйону «шторм.осетія» у Запорізькій області. Це штурмовий підрозділ в складі 429 мотострілецького полку армії рф.

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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як зазначає розвідка, 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак у Запорізькій області воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР «Кракен» ліквідували сергія мельнікова (позивний «кама») та його водія.

Бійці «Кракена» здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських сил на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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Аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників. Спочатку захисники злякали водія автомобіля УАЗ «Патріот», в якому перебував Мельніков. Водій змінив траєкторію руху, машина злетіла в кювет. Далі розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове скло.

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У ГУР наголошують, що внаслідок операції обох окупантів знищено.

Також нагадаємо про успішну атаку БПЛА ГУР та СБУ на російський військовий аеродром «Міллерово» цієї ночі.



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