41.92 / 42.55 43.38 / 44.14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Добре вивчили звички та маршрути ворога: розвідники ліквідували начальника штабу батальйону «шторм.осетія» (відео)

11:23 5 січня 2025
Шеврон підрозділу активних дій ГУР «Кракен»

Українські розвідники, успішно попрацювавши з ракетниками, ліквідували начальника штабу батальйону «шторм.осетія» у Запорізькій області. Це штурмовий підрозділ в складі 429 мотострілецького полку армії рф.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як зазначає розвідка, 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак у Запорізькій області воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР «Кракен» ліквідували сергія мельнікова (позивний «кама») та його водія.

Бійці «Кракена» здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських сил на тимчасово окупованій території Запорізької області.

РЕКЛАМА

Аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників. Спочатку захисники злякали водія автомобіля УАЗ «Патріот», в якому перебував Мельніков. Водій змінив траєкторію руху, машина злетіла в кювет. Далі розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове скло.

РЕКЛАМА

У ГУР наголошують, що внаслідок операції обох окупантів знищено.

Також нагадаємо про успішну атаку БПЛА ГУР та СБУ на російський військовий аеродром «Міллерово» цієї ночі.

РЕКЛАМА

225

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії повернуть ПФУ, якщо ВПО не пройшов ідентифікацію. Фото Pixabay

З рахунків пенсіонерів можуть списати гроші: кого стосується рішення, яке ухвалив уряд

Гороскоп для п&#39;яти знаків зодіаку на січень 2025 року. Фото Pixabay

Приплив сил і зростання доходів: п'ять знаків зодіаку досягнуть успіху в січні

Кейт Міддлтон, Принц Гаррі та Меган Маркл

Кейт Міддлтон посварилася з Меган Маркл: що стало причиною

Таро-прогноз на 5 січня 2025 року

Прогноз за картами Таро на 5 січня: «Вежа» передбачає несподівані зміни Левам, а «Імператриця» — достаток Стрільцям

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту