Зняття грошей — не частіше 3 разів на місяць: за що українцям почнуть блокувати картки

В той час як більшість українців хвилює питання про те, як захистити платіжну картку від шахраїв, банкіри, схоже, більше зацікавлені в тому, щоб не дати громадянам приховати від банківської системи та держави незадекларовані прибутки.

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Такий висновок можна зробити з рекомендацій Національного банку України щодо посилення в країні фінансового моніторингу, та вимогу до банків відстежувати операції клієнтів та блокувати підозрілі транзакції.

Зокрема, головний банк країни вимагає відстежувати потенційно ризикові операції згідно зі своїми рекомендаціями.

Серед основних дій, які можуть призвести до блокування рахунку або запиту додаткових документів:

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- Часте зняття готівки — понад три рази на місяць, особливо у великих сумах.

- Часті кредити у готівці, які клієнт оперативно погашає.

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- Доходи, які не відповідають реальному фінансовому стану або значно перевищують середній рівень у регіоні.

- Операції, що свідчать про легалізацію незаконних доходів (наприклад, неочікувані великі перекази).

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- Надходження коштів із-за кордону, які клієнт відразу отримує готівкою.

- Передача доступу до рахунку третім особам, що може свідчити про нелегальне використання рахунку.

- Великі операції з готівкою, які перевищують звичайну фінансову активність клієнта.

Окрім цього, транзакції з криптовалютою, виграшами в казино чи отримані від політично значущих осіб часто потрапляють під особливу увагу банків.

Якщо банк зупиняє операцію, клієнту можуть запропонувати надати документи для підтвердження її законності. Наприклад:

- Декларацію про доходи чи податкові звіти.

- Документи, що підтверджують джерело коштів (договір купівлі-продажу, свідоцтва про спадщину тощо).

- Виписки з інших фінансових установ.

Для операцій, що перевищують 400 тисяч гривень, перевірка є обов’язковою. У разі відсутності документів, банк має право заблокувати рахунок і навіть припинити обслуговування клієнта.

Щоб уникнути блокування:

- Потрібно уникати частих великих зняттів готівки.

- Потурбуватися про підтвердження законності доходів.

- Мати документи на великі транзакції.

- Бути обережними з криптовалютою та переказами від сумнівних джерел.

Нагадаємо, у грудні українські банки підписали Меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг», який змінив правила на ринку безготівкових платежів.

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