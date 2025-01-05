Польща розробляє плани евакуації: що стало причиною

Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє правила та інструкції щодо евакуації цивільного населення та національних культурних цінностей у разі стихійного лиха або військової загрози. Вони базуються на законі про захист цивільного населення (набув чинності 1 січня), який був прийнятий після нещодавньої масштабної повіні на півдні Польщі. Крім того, на документ вплинуло питання безпеки через війну в Україні. Вже за три місяці проєкт має бути готовий, пише The Associated Press.

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Законопроєкт, який має бути схвалений Кабінетом прем'єр-міністра Дональда Туска, вимагає, щоб на підвищення готовності до евакуації витрачалося не менше 0,3% річного валового національного продукту.

Нагадаємо, що в середині вересня у східній та центральній Європі були катастрофічні повені. Вони охопили Чехію, Польщу, Австрію, Румунію, Угорщину та Словаччину і наробили там чимало лиха.

А щодо воєнної загрози, то вже відомо, що Польща під час головування в Раді ЄС буде наполягати на збільшенні допомоги Україні та прискоренні її вступу до Євросоюз.

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