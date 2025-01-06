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Спорт

Красуня-модель народила дев'ятиразовому чемпіону світу другу дитину (фото)

17:09 6 січня 2025
Франческо Россі з коханою

Дев'ятиразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів, 45-річний італієць Валентино Россі, який дивом залишився живим у страшній аварії, вдруге став батьком. Кохана гонщика, 30-річна красуня-модель Франческа Софія Новелло народила йому дочку, якій щасливі батьки дали ім'я Габріелла.

«Ласкаво просимо, маленька Габріелло! Наші серця вибухають коханням», — написав Валентино в Instagram.

Одними з перших щасливих батьків привітали знаменитий співак Джанні Моранді та колишній головний тренер збірної Італії з футболу Роберто Манчіні.

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Нагадаємо, що у лютому 2022-го у пари народилася старша дочка Джульєтта.

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Відомо, що Валентино та Франческа (до речі, юрист за освітою) познайомилися у 2016 році в Монці, коли красуня працювала «парасолькою», тобто однією з дівчат, які тримають парасольки над гонщиками перед початком гонки. Попри багаторічний роман, пара досі не узаконила своїх стосунки.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дочка легенди Формули-1 чекає на дитину від знаменитого гонщика-чемпіона.

Фото Instagram

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