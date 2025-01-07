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«Пенсіонери не постраждають»: мобільні оператори назвали тарифи для соціально вразливих категорій населення

16:00 7 січня 2025
Пенсіонери можуть користуватися спецтарифами, https://freeradio.com.ua/

Багато українців звикли до постійного здорожчання продуктів та послуг, включно з мобільним зв'язком.

Втім, самі оператори вважають, що у них є спеціальні тарифні плани, які цілком підійдуть для пенсіонерів, безробітних та інших соціально вразливих категорій населення, пише MIS.

Так, «Київстар» пропонує Вартість тариф «LOVE UA Комфорт», який орієнтований на людей від 60 років та осіб з інвалідністю.
В тарифі — 6 ГБ інтернету, що можна вважати перевагою для любителів спілкування у соцмережах та користувачів месенджерів.

Також оператор пропонує безкоштовні дзвінки в межах мережі «Київстар» та 60 хвилин для дзвінків на номери інших операторів. Крім того, в наявності додаткові послуги, як-от міжнародні SMS або функція «Суперсила». Вартість — 140 грн за 4 тижні.

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Тарифний план Turbo від Vodafone підійде тим, хто активно використовує інтернет, адже він включає безлімітний інтернет (акція TurboБезлім) для онлайн-ігор, стримінгу та соцмереж. Крім того, в наявності 400 хвилин на дзвінки всередині України, включно з іншими операторами. Також є безкоштовні розмови у межах мережі «Vodafone». Ціна — 180 грн за 4 тижні.

Акційний тариф «Потужний» від Lifecell діє до 31 січня 2026 року для нових абонентів. В тарифі — безлімітний інтернет, зокрема 60 ГБ на високій швидкості. Після цього вона зменшується до 1 Мб/с. В тарифі — 800 хвилин на дзвінки для абонентів всіх операторів. Вартість — 100 грн за 4 тижні (після завершення акції — 165 грн). Для підключення необхідно перенести номер з іншої мережі.

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Звичайно, ціна деяких з тарифів навряд чи буде «підйомною» для пенсіонерів чи безробітних, тому навряд чи вони стануть новими користувачами вказаних тарифів у найближчій перспективі. Хіба що в пошуках більш привабливої ціни, адже в Україні постійно збільшується кількість абонентів, які незадоволені діями своїх мобільних операторів.

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