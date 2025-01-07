«Пенсіонери не постраждають»: мобільні оператори назвали тарифи для соціально вразливих категорій населення

Багато українців звикли до постійного здорожчання продуктів та послуг, включно з мобільним зв'язком.

Втім, самі оператори вважають, що у них є спеціальні тарифні плани, які цілком підійдуть для пенсіонерів, безробітних та інших соціально вразливих категорій населення, пише MIS.

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Так, «Київстар» пропонує Вартість тариф «LOVE UA Комфорт», який орієнтований на людей від 60 років та осіб з інвалідністю.

В тарифі — 6 ГБ інтернету, що можна вважати перевагою для любителів спілкування у соцмережах та користувачів месенджерів.

Також оператор пропонує безкоштовні дзвінки в межах мережі «Київстар» та 60 хвилин для дзвінків на номери інших операторів. Крім того, в наявності додаткові послуги, як-от міжнародні SMS або функція «Суперсила». Вартість — 140 грн за 4 тижні.

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Тарифний план Turbo від Vodafone підійде тим, хто активно використовує інтернет, адже він включає безлімітний інтернет (акція TurboБезлім) для онлайн-ігор, стримінгу та соцмереж. Крім того, в наявності 400 хвилин на дзвінки всередині України, включно з іншими операторами. Також є безкоштовні розмови у межах мережі «Vodafone». Ціна — 180 грн за 4 тижні.

Акційний тариф «Потужний» від Lifecell діє до 31 січня 2026 року для нових абонентів. В тарифі — безлімітний інтернет, зокрема 60 ГБ на високій швидкості. Після цього вона зменшується до 1 Мб/с. В тарифі — 800 хвилин на дзвінки для абонентів всіх операторів. Вартість — 100 грн за 4 тижні (після завершення акції — 165 грн). Для підключення необхідно перенести номер з іншої мережі.

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Звичайно, ціна деяких з тарифів навряд чи буде «підйомною» для пенсіонерів чи безробітних, тому навряд чи вони стануть новими користувачами вказаних тарифів у найближчій перспективі. Хіба що в пошуках більш привабливої ціни, адже в Україні постійно збільшується кількість абонентів, які незадоволені діями своїх мобільних операторів.

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