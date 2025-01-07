Звільнений з ОП піарник Януковича, який мав зв’язки зі Жванією, тепер цікавиться енергетикою

Колишній голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олександр Курдінович 16 листопада 2020 року звільнився з посади керівника Служби з питань інформаційної політики Офісу президента України. За часів Януковича він відповідав в ОПУ за комунікацію з регіонами. А за часів Зеленського ще якийсь час займався питаннями піару «Великого будівництва».

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Звільнення Курдіновича з ОПУ пов'язували, зокрема, з провалом інформаційної політики влади.

«Він займався „регіоналкою“. Ми хотіли все, що ми промовляємо тут [в Офісі президента — Авт.] заносити добре вниз, по регіонах. На жаль, той обсяг сигналу, який я б хотів, щоб пішов — не пішов, ось і все», — зазначав з цього приводу Михайло Подоляк.

Водночас Курдінович тоді так і не зник з радарів суспільно-політичного життя країни. Як свідчать дані з Реєстру юридичних осіб, ще з 2019 року й до сьогодні він входить до співзасновників у ГО «ІНСТИТУТ ЯДЕРНОЇ, ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ».

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Партнером Курдіновича по цій організації, виявися ніхто інший, як колишній народний депутат Давид Жванія. Про нібито загибель останнього «від артилерійського вогню біля блокпоста російських військ у районі села Новопокровка Запорізької області» ЗМІ інформували ще у травні 2022 року.

Відомо, що Жванія мав російське громадянство, був неофіційним представником російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом» та не раз намагався потрапити на керівну посаду в «Енергоатом».

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Водночас проросійські зв'язки Курдіновича не обмежуються єдиним Жванією. В мережі Інтернет, зокрема, наявні фото, на яких колишній «комунікаційник» позує спільно з підозрюваними у державній зраді ексдепутатом Андрієм Деркачем та ексміністром освіти Дмитром Табачником.

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Всі ці факти набувають особливо важливого значення у світлі тих подій, що Курдінович сьогодні активно пропонує свої консультаційні та лобістські послуги у сфері енергетики, зокрема, політикам, підприємцям, що мають певні «енергетичні» інтереси й навіть регіональним профільним чиновникам, які, наприклад, мріють про вищі посади в системі енергетичного комплексу України.

З одного боку це може свідчити про суто шахрайські наміри Курдіновича, який насправді не має сьогодні доступу до виконавчої влади та не має повноважень впливу на жодне кадрове рішення. Та з іншого боку, Курдінович у такий спосіб може реалізовувати плани «п'ятої колони кремля», яка в часи повномасштабного вторгнення особливо активно працює на підрив енергетичної незалежності нашої держави.

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