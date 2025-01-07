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На прощання: стало відомо, що робитиме Байден в останні дні свого перебування на посаді президента США

18:24 7 січня 2025
Джо Байден

Президент Джо Байден, який днями звернувся до українців, планує виголосити дві великі промови перед тим, як покинути свій пост. Про це повідомляють посадовці, знайомі з планами глави США, пише nbcnews.

Перша промова буде присвячена зовнішній політиці, і очікується, що вона буде виголошена після того, як Байден повернеться 12 січня з поїздки до Італії. Він планує завершити свої останні дні в Білому домі прощальним зверненням до країни. За словами джерел, знайомих з планами президента, жодна з промов не була повністю підготовлена, але теми обох вже розроблені.

Очікується, що у своїй прощальній промові Джо Байден звернеться до американців з посланням на майбутнє і проаналізує свої десятиліття на державній службі, в тому числі чотири роки в Білому домі. Традиційне звернення буде в дусі, схожому на прощальні промови деяких недавніх попередників Байдена, зокрема колишніх президентів Джорджа Буша-молодшого й Білла Клінтона, які виголошували свої прощальні промови з Білого дому, а також президента Барака Обами, який вирішив звернутися до нації зі свого рідного міста Чикаго перед великою аудиторією прихильників.

Зовнішньополітична промова Джо Байдена має зосередитися на його вірі в те, що Америка сильніша, коли вона інвестує у свої альянси по всьому світу. Очікується, що Байден підкреслить свої зусилля щодо розширення й зміцнення Організації Північноатлантичного договору та відносин США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також військову й фінансову підтримку України з боку його адміністрації після вторгнення росії у 2022 році.

Останні два тижні на посаді президента будуть насиченими. Спочатку він вирушить до Нового Орлеана, де зустрінеться з членами сімей жертв нападу, а також з місцевими чиновниками. Потім він відвідає Каліфорнію, де розповість про свої досягнення в галузі охорони навколишнього середовища. У четвер Байден вирушить до Риму й Ватикану з триденним візитом, який, ймовірно, стане його останньою міжнародною поїздкою на посаді президента.

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А перед тим, як покинути Білий дім 20 січня, президент, як очікується, здійснить додаткові помилування, зокрема, зосередившись на питаннях нерівності при винесенні вироків, повідомила особа, знайома з планами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Байден планує завдати прощального удару по путіну.

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