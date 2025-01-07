На прощання: стало відомо, що робитиме Байден в останні дні свого перебування на посаді президента США

Президент Джо Байден, який днями звернувся до українців, планує виголосити дві великі промови перед тим, як покинути свій пост. Про це повідомляють посадовці, знайомі з планами глави США, пише nbcnews.

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Перша промова буде присвячена зовнішній політиці, і очікується, що вона буде виголошена після того, як Байден повернеться 12 січня з поїздки до Італії. Він планує завершити свої останні дні в Білому домі прощальним зверненням до країни. За словами джерел, знайомих з планами президента, жодна з промов не була повністю підготовлена, але теми обох вже розроблені.

Очікується, що у своїй прощальній промові Джо Байден звернеться до американців з посланням на майбутнє і проаналізує свої десятиліття на державній службі, в тому числі чотири роки в Білому домі. Традиційне звернення буде в дусі, схожому на прощальні промови деяких недавніх попередників Байдена, зокрема колишніх президентів Джорджа Буша-молодшого й Білла Клінтона, які виголошували свої прощальні промови з Білого дому, а також президента Барака Обами, який вирішив звернутися до нації зі свого рідного міста Чикаго перед великою аудиторією прихильників.

Зовнішньополітична промова Джо Байдена має зосередитися на його вірі в те, що Америка сильніша, коли вона інвестує у свої альянси по всьому світу. Очікується, що Байден підкреслить свої зусилля щодо розширення й зміцнення Організації Північноатлантичного договору та відносин США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також військову й фінансову підтримку України з боку його адміністрації після вторгнення росії у 2022 році.

Останні два тижні на посаді президента будуть насиченими. Спочатку він вирушить до Нового Орлеана, де зустрінеться з членами сімей жертв нападу, а також з місцевими чиновниками. Потім він відвідає Каліфорнію, де розповість про свої досягнення в галузі охорони навколишнього середовища. У четвер Байден вирушить до Риму й Ватикану з триденним візитом, який, ймовірно, стане його останньою міжнародною поїздкою на посаді президента.

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А перед тим, як покинути Білий дім 20 січня, президент, як очікується, здійснить додаткові помилування, зокрема, зосередившись на питаннях нерівності при винесенні вироків, повідомила особа, знайома з планами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Байден планує завдати прощального удару по путіну.

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