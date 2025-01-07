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Ґвалтували і розбещували доньок: на Київщині до 15 років ув’язнення засудили подружжя

16:47 7 січня 2025
Слідчі дії поліції

Реєстр засуджених за злочини стосовно дітей на сексуальному ґрунті, який в Україні створили 2023 року, знову поповниться — до нього внесуть подружжя з Київщини, яке знімало порнографічний контент за участі власних доньок.

Пара не лише виготовляла та зберігала дитячу порнографію, але й залучала до «зйомок» старшу доньку (2013 року народження). Встановлено, що «мати» тричі передавала чоловіку дитину з метою сексуальної експлуатації. Шокувало те, що процес зґвалтування чоловіком падчерки відбувався в присутності та за активної участі дружини.

Надалі відзнятий контент, що містив дитячу порнографію, розповсюджувався через Інтернет, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Наразі подружжя засуджено до 15 років позбавлення волі. Також обох на 3 роки позбавлено права займатись діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля неповнолітніх дітей.

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Задоволено і цивільний позов представника малолітніх потерпілих на загальну суму 750 тис грн.

А тим часом на Одещині викрили 38-річного збоченця, який неодноразово гвалтував 10-річну дівчинку. Аби зблизитися з нею, чоловік представився їй в соцмережі 12-річним хлопцем.

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