Фактично Покровськ відірваний від світу: журналістка про ситуацію у місті, до якого наближається ворог

Покровськ уже перетворився на фронтове місто і в нього уже перші ознаки «мертвого населеного пункту». Окупанти перебувають за два кілометри звідти, й у місті вирішується доля південного Донбасу, розповіла журналістка Hromadske Діана Буцко.

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«Це велике місто, важливе і стратегічно, і для нашої металургії. У Покровську я була місяць тому, й там не було так гучно й не було таких руйнувань. За місяць місто з прифронтового перетворилося на фронтове. Коли спершу зникає вода, світло, нещодавно у них вимкнули опалення. В суботу у них зник зв’язок. Його можна спіймати лише в окремих точках. У поштових відділеннях є інтернет. Фактично Покровськ відірваний від світу», — каже журналістка.

Разом з тим у місті залишаються тисячі людей. Із урахуванням того, що там немає комунікацій, Покровськ на межі гуманітарної катастрофи.

«Досі працюють поодинокі магазини. Вогнищ на вулицях для готування їжі місцеві ще не розпалюють, але встановлюють у квартирах буржуйки. Кажуть: будуть жити так званими комунами, в підвалах. До повного кінця міста не вистачає лише одного — коли у дворах починають з’являтися могили. Але одну загиблу жінку вже поховали у дворі, таку історію переказують місцеві. У місті є ще охочі виїхати, але через відсутність зв’язку викликати евакуацію дуже складно», — розповідає Діана Буцко.

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Журналістка додала, що фактично росіяни зараз через одну посадку перебувають від приватного сектора Покровська. Це несе небезпеку, бо можуть ходити ДРГ.

«Місто готується до оборони. Незвично бачити в місті „зуби дракона“. Нас чекає велика битва за Покровськ», - резюмує журналістка.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку експерта про втримання Покровська — все залежить від того, скільки резервів Україна зможе перекинути на фронт.

На фото у заголовку Покровськ. Фото Reuters

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