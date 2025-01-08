Попереду у принца Джорджа великі зміни: принцеса Кейт та Вільям ухвалюють важливе рішення

Принц Джордж готується до великих змін, адже мова йде про його навчання, оскільки принц Вільям і принцеса Кейт визначилися з майбутнім своїх дітей. Про це кажуть королівські експерти, повідомляє Express.

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Другий у черзі на престол, 11-річний принц Джордж зараз навчається в 7 класі школи Ламбрук у Беркширі. Джордж залишиться там, доки йому не виповниться 13 років, але його подальші кроки були в центрі дискусій протягом останнього року, і було багато припущень, у яку саме школу його відправлять батьки.

За останні кілька років кілька повідомлень стверджували, що принц Вільям і принцеса Кейт розриваються між коледжами Ітон у Беркширі та Мальборо у Вілтширі — їхніми alma mater відповідно.

Але королівський експерт Дженні Бонд припустила, що юний член королівської сім’ї може піти в зовсім іншу школу, де брат і сестра зможуть приєднатися до нього, коли прийде час.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про рідкісну особливість у відносинах короля Чарльза III з онуком Джорджем.

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