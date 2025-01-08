42.11 / 42.76 43.67 / 44.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Попереду у принца Джорджа великі зміни: принцеса Кейт та Вільям ухвалюють важливе рішення

15:22 8 січня 2025
Принц і принцеса Уельські з дітьми

Принц Джордж готується до великих змін, адже мова йде про його навчання, оскільки принц Вільям і принцеса Кейт визначилися з майбутнім своїх дітей. Про це кажуть королівські експерти, повідомляє Express.

Другий у черзі на престол, 11-річний принц Джордж зараз навчається в 7 класі школи Ламбрук у Беркширі. Джордж залишиться там, доки йому не виповниться 13 років, але його подальші кроки були в центрі дискусій протягом останнього року, і було багато припущень, у яку саме школу його відправлять батьки.

За останні кілька років кілька повідомлень стверджували, що принц Вільям і принцеса Кейт розриваються між коледжами Ітон у Беркширі та Мальборо у Вілтширі — їхніми alma mater відповідно.

Але королівський експерт Дженні Бонд припустила, що юний член королівської сім’ї може піти в зовсім іншу школу, де брат і сестра зможуть приєднатися до нього, коли прийде час.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про рідкісну особливість у відносинах короля Чарльза III з онуком Джорджем.

РЕКЛАМА

202

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

У парламент внесли проект закону про штрафи для автовласників, які продають машини зі скрученим пробігом. Фото Патрульної поліції України

«Проблема набула загрозливого характеру»: у Раді готують новий великий штраф для автомобілістів

Принцеса Кейт

Кейт Міддлтон пакує валізи перед розставанням з принцом Вільямом: що сталося

торт «Наполеон». Фото Марини Гармаш

Порадуйте своїх близьких: готуємо «Наполеон», який вийде у кожної господині

Меган Маркл із батьком, фото https://radaronline.com/

Арчі та Лілібет, прощавайте назавжди: чому тато Меган Маркл може ніколи більше не побачити онуків

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту