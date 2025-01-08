Солона карамель: ідеальне доповнення до млинців та оладок
Карамель в домашніх умовах можна готувати з додаванням різноманітних фруктів, зокрема, бананів. А можна її робити і без додатків, використовуючи лише «традиційні» інгредієнти.
Рецептом такого десерту, який може буди відмінним додатком до оладок, пирогів чи тортів, ділиться видання «На пенсії».
Інгредієнти:
- Цукор — 200 г;
- Вода — 60 мл;
- Вершки (33%) — 120 мл;
- Вершкове масла (82%) — 40 г;
- Сіль — 0,5 чайної ложки.
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Приготування:
- Налити у каструлю воду, додати цукор та варити на невеликому вогні. Довести до закипання й варити, доки суміш не стане золотистою.
- Зняти каструлю з вогню і додати масло, нарізане кубикам. Перемішати.
- Додати до суміші заздалегідь підігріті вершки. Це потрібно робити поступово, перемішуючи карамель.
- Додати сіль.
- Готову карамель перелити в ємність, де вона зберігатиметься, та дати охолонути. Її термін зберігання у холодильнику — близько двох тижнів.
Раніше кулінар Елла Іванова розповіла, як вдома приготувати карамель із журавлини.
Фото Pixabay32
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