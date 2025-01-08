Солона карамель: ідеальне доповнення до млинців та оладок

Карамель в домашніх умовах можна готувати з додаванням різноманітних фруктів, зокрема, бананів. А можна її робити і без додатків, використовуючи лише «традиційні» інгредієнти.

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Рецептом такого десерту, який може буди відмінним додатком до оладок, пирогів чи тортів, ділиться видання «На пенсії».

Інгредієнти: Цукор — 200 г;

Вода — 60 мл;

Вершки (33%) — 120 мл;

Вершкове масла (82%) — 40 г;

Сіль — 0,5 чайної ложки.

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Приготування: РЕКЛАМА Налити у каструлю воду, додати цукор та варити на невеликому вогні. Довести до закипання й варити, доки суміш не стане золотистою.

Зняти каструлю з вогню і додати масло, нарізане кубикам. Перемішати.

Додати до суміші заздалегідь підігріті вершки. Це потрібно робити поступово, перемішуючи карамель.

Додати сіль.

Готову карамель перелити в ємність, де вона зберігатиметься, та дати охолонути. Її термін зберігання у холодильнику — близько двох тижнів.

Раніше кулінар Елла Іванова розповіла, як вдома приготувати карамель із журавлини.

Фото Pixabay

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