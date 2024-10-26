Морквяна карамель: фантастично смачно

Які десерти ви готуєте восени? Напевно, на основі яблук і груш. Але чимало солодких ласощів можна зробити з моркви чи гарбуза. Це смачно та бюджетно.

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Подавайте такі ласощі у гарному посуді, щоб створити особливу атмосферу.

Рецептом морквяної карамелі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Морквяна карамель — неймовірна, — каже Елла Іванова. — Смачна, солодка та дуже ароматна. Морква надає карамелі незвичайної структури.

Морквяна карамель РЕКЛАМА 150 пюре моркви

150 г цукру

100 г вершків 33%

Дрібка солі

30−40 г вершкового масла

Прянощі (наприклад, кориця) — на смак

Моркву відварюємо та подрібнюємо за допомогою блендера.

З'єднуємо морквяне пюре, вершки, прянощі. Добре розмішуємо та прогріваємо, але не доводимо до кипіння.

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На суху сковороду насипаємо цукор. Готуємо карамель. Нехай цукор сам плавиться.

Акуратно додаємо вершки з морквою. Добре розмішуємо.

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Знімаємо з вогню і додаємо вершкове масло та сіль. Розмішуємо та проціджуємо через сито. Чудова карамель готова. Остудіть — і тільки тоді спробуйте.

Смачного!

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Раніше Елла Іванова розповіла, як приготувати грибний крем-суп, до якого не треба додавати вершки та плавлений сир.

Фото з альбому Елли Іванової

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