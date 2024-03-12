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Бананова карамель: лише три інгредієнти — й готові приголомшливі ласощі

22:25 13 березня 2024
бананова карамель

Карамель така популярна, що її додають до кавових напоїв, морозива, різноманітних десертів, включно з шоколадними цукерками. Але домашня карамель, якщо правильно приготовлена, перевершить усі ваші очікування. Вона може бути із банановим, цитрусовим, шоколадним смаком. Ці ласощі — одні з найулюбленіших як серед дітей, так дорослих.

Рецептом бананової карамелі поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати дуже смачний десерт з двох інгредієнтів.

— Готується ця карамель лише з трьох інгредієнтів, — каже Елла Іванова. — Четвертий — сіль — додається за бажанням. Смак стає цікавішим. Смачно так, що не відірватись!

Бананова карамель

100 г пюре банана (один невеликий очищений банан)

80 г цукру

60 г вершкового масла

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За бажанням — дрібка солі

На повільному вогні на сковороді карамелізуємо цукор. Банан подрібнюємо за допомогою блендера. Додаємо до карамелі пюре банана, розмішуємо близько хвилини. Трохи охолоджуємо, вводимо м'яке вершкове масло. Збиваємо блендером. Можна процідити крізь сито. Охолоджуємо до кімнатної температури. Даємо постояти в холодильнику кілька годин. Смачного!

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Раніше Елла Іванова порадила приготувати вдома корисні батончики лише з трьох інгредієнтів.

Фото з альбому Елли Іванової

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