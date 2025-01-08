Зелені млинці з начинкою з домашнього сиру: чудовий сніданок у неділю
Сьогодні зелень є в супермаркетах і на ринку цілий рік. Приготуйте шпинатні млинці з начинкою з домашнього сиру. Вони стануть чудовим сніданком у неділю.
Подавайте красиво. Наприклад, зробивши з млинців таку квітку, як на фото. Це нескладно, варто лише проявити фантазію.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Трохи цукру я додаю в млинці незалежно від того, яка буде начинка, — ділиться секретами своєї майстерності Елла Іванова. — Цього разу сирну начинку я доповнила конфітюром із перцю. Ви ж можете вибрати той конфітюр, який вам подобається.
Зелені млинці
Для тіста
- 50 г свіжого шпинату
- 125 г води або молока
- 1 яйце
- 15 г олії
- 70 г борошна
- Сіль і цукор по дрібці
Для начинки
- 150 г будь-якого домашнього сиру
- Прянощі за смаком
- Конфітюр
Готуємо тісто. Шпинат подрібнити в блендері, додати воду або молоко. Потім — яйце, сіль і цукор, борошно та олію. Збиваємо. Даємо постояти кілька хвилин і смажимо тонкі млинці. Начиняємо домашнім сиром. За бажання можна додати улюблений конфітюр.
І смачного!
Нагадаємо рецепт зеленого бісквіта, який може стати прекрасною основою для багатьох десертів.
Фото з альбому Елли Іванової52
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