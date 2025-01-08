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Зелені млинці з начинкою з домашнього сиру: чудовий сніданок у неділю

22:01 8 січня 2025
Зелені млинці з начинкою з кисломолочного сиру

Сьогодні зелень є в супермаркетах і на ринку цілий рік. Приготуйте шпинатні млинці з начинкою з домашнього сиру. Вони стануть чудовим сніданком у неділю.

Подавайте красиво. Наприклад, зробивши з млинців таку квітку, як на фото. Це нескладно, варто лише проявити фантазію.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Трохи цукру я додаю в млинці незалежно від того, яка буде начинка, — ділиться секретами своєї майстерності Елла Іванова. — Цього разу сирну начинку я доповнила конфітюром із перцю. Ви ж можете вибрати той конфітюр, який вам подобається.

Зелені млинці

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Для тіста

  • 50 г свіжого шпинату
  • 125 г води або молока
  • 1 яйце
  • 15 г олії
  • 70 г борошна
  • Сіль і цукор по дрібці

Для начинки

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  • 150 г будь-якого домашнього сиру
  • Прянощі за смаком
  • Конфітюр

Готуємо тісто. Шпинат подрібнити в блендері, додати воду або молоко. Потім — яйце, сіль і цукор, борошно та олію. Збиваємо. Даємо постояти кілька хвилин і смажимо тонкі млинці. Начиняємо домашнім сиром. За бажання можна додати улюблений конфітюр.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт зеленого бісквіта, який може стати прекрасною основою для багатьох десертів.

Фото з альбому Елли Іванової

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