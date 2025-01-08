Зелені млинці з начинкою з домашнього сиру: чудовий сніданок у неділю

Сьогодні зелень є в супермаркетах і на ринку цілий рік. Приготуйте шпинатні млинці з начинкою з домашнього сиру. Вони стануть чудовим сніданком у неділю.

ВІДЕО ДНЯ

Подавайте красиво. Наприклад, зробивши з млинців таку квітку, як на фото. Це нескладно, варто лише проявити фантазію.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Трохи цукру я додаю в млинці незалежно від того, яка буде начинка, — ділиться секретами своєї майстерності Елла Іванова. — Цього разу сирну начинку я доповнила конфітюром із перцю. Ви ж можете вибрати той конфітюр, який вам подобається.

Зелені млинці РЕКЛАМА Для тіста 50 г свіжого шпинату

125 г води або молока

1 яйце

15 г олії

70 г борошна

Сіль і цукор по дрібці Для начинки РЕКЛАМА 150 г будь-якого домашнього сиру

Прянощі за смаком

Конфітюр

Готуємо тісто. Шпинат подрібнити в блендері, додати воду або молоко. Потім — яйце, сіль і цукор, борошно та олію. Збиваємо. Даємо постояти кілька хвилин і смажимо тонкі млинці. Начиняємо домашнім сиром. За бажання можна додати улюблений конфітюр.

І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт зеленого бісквіта, який може стати прекрасною основою для багатьох десертів.

Фото з альбому Елли Іванової

52

Читайте нас у Facebook