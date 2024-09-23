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Зелений бісквіт: чудова основа для багатьох десертів

22:25 24 вересня 2024
Зелений бісквіт

Багато хто з нас звик до того, що традиційно бісквіт має бути жовтим. А як щодо ідеї приготувати зелений бісквіт на основі шпинату? Цей барвник натуральний — і це чудово.

Такий бісквіт стане для ваших рідних і близьких справжнім сюрпризом. Приготуйте — і переконайтесь у цьому самі.

Рецептом зеленого бісквіту поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Приготуємо смачний шпинатний бісквіт — ніжний та дуже ароматний, — каже Елла Іванова. — Подавайте його до чаю чи кави. Також може стати основою для приготування десертів.

Шпинатний зелений бісквіт

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  • 4 яйця
  • Цукор 100 — 120 г
  • Розпушувач — 5г
  • Сода — половина чайної ложки
  • Сіль
  • Ванільний цукор — 5 г
  • Свіжий шпинат — 130 г
  • Олія — 80 г
  • Тепле молоко — 100 г
  • Борошно — 180−200 г

З'єднуємо свіжий шпинат, олію та молоко і збиваємо. З'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор та збиваємо 5−7 хвилин. Поєднуємо сухі інгредієнти. Борошно попередньо просіяти. Все з'єднуємо та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 -30 хвилин.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт млинців зі шпинату.

Фото з альбому Елли Іванової

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