Зелений бісквіт: чудова основа для багатьох десертів
Багато хто з нас звик до того, що традиційно бісквіт має бути жовтим. А як щодо ідеї приготувати зелений бісквіт на основі шпинату? Цей барвник натуральний — і це чудово.
Такий бісквіт стане для ваших рідних і близьких справжнім сюрпризом. Приготуйте — і переконайтесь у цьому самі.
Рецептом зеленого бісквіту поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Приготуємо смачний шпинатний бісквіт — ніжний та дуже ароматний, — каже Елла Іванова. — Подавайте його до чаю чи кави. Також може стати основою для приготування десертів.
Шпинатний зелений бісквіт
- 4 яйця
- Цукор 100 — 120 г
- Розпушувач — 5г
- Сода — половина чайної ложки
- Сіль
- Ванільний цукор — 5 г
- Свіжий шпинат — 130 г
- Олія — 80 г
- Тепле молоко — 100 г
- Борошно — 180−200 г
З'єднуємо свіжий шпинат, олію та молоко і збиваємо. З'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор та збиваємо 5−7 хвилин. Поєднуємо сухі інгредієнти. Борошно попередньо просіяти. Все з'єднуємо та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 -30 хвилин.
Смачного!
Нагадаємо рецепт млинців зі шпинату.
Фото з альбому Елли Іванової46
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