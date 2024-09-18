Млинці зі шпинату: неймовірно красиві та смачні
Осінь — пора жовтих і червоних барв. Зелені в природі стає все менше. Але ніщо не заважає привнести трохи зеленого кольору у своє життя. Приготуйте зелені шпинатні млинці - вони напрочуд красиві та незвичайні.
Натуральні природні барвники, до речі, містять і буряк, і чорниця… Фантазуйте і створюйте красиві смачні страви! Такі млинці можна приготувати у вихідний день і таким чином зробити сюрприз для рідних.
Рецептом незвичайних ласощів зі шпинатом поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Ці млинці особливо сподобаються дітям, — каже Елла Іванова. — Зелений колір створює особливий настрій. Готуються млинці швидко і просто. Виходять смачні та яскраві.
Млинці зі шпинату
- 2 яйця
- 100 г молока
- 40 г окропу
- 40 г шпинату
- 10 г цукру
- 1 г солі
- 50 г борошна
- 2 г розпушувача
- 10 г олії
Усі інгредієнти (окрім олії та окропу) з'єднати і ретельно збити в блендері. Додати олію та окріп — і ще раз добре збити. Дати постояти тісту 15 хвилин. Смажити млинці до готовності.
І смачного!
Нагадаємо рецепт панкейків як у голлівудських фільмах.
Фото з альбому Елли Іванової41
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