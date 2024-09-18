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Млинці зі шпинату: неймовірно красиві та смачні

22:26 19 вересня 2024
Млинці зі шпинату

Осінь — пора жовтих і червоних барв. Зелені в природі стає все менше. Але ніщо не заважає привнести трохи зеленого кольору у своє життя. Приготуйте зелені шпинатні млинці - вони напрочуд красиві та незвичайні.

Натуральні природні барвники, до речі, містять і буряк, і чорниця… Фантазуйте і створюйте красиві смачні страви! Такі млинці можна приготувати у вихідний день і таким чином зробити сюрприз для рідних.

Рецептом незвичайних ласощів зі шпинатом поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Ці млинці особливо сподобаються дітям, — каже Елла Іванова. — Зелений колір створює особливий настрій. Готуються млинці швидко і просто. Виходять смачні та яскраві.

Млинці зі шпинату

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  • 2 яйця
  • 100 г молока
  • 40 г окропу
  • 40 г шпинату
  • 10 г цукру
  • 1 г солі
  • 50 г борошна
  • 2 г розпушувача
  • 10 г олії

Усі інгредієнти (окрім олії та окропу) з'єднати і ретельно збити в блендері. Додати олію та окріп — і ще раз добре збити. Дати постояти тісту 15 хвилин. Смажити млинці до готовності.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт панкейків як у голлівудських фільмах.

Фото з альбому Елли Іванової

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